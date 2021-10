Dalibor Dvorsky gör seniordebut – när AIK tar emot Södertälje

05:an Dalibor Dvorsky från Juniorakademin gör debut i HockeyAllsvenskan ikväll när han kliver in i samma kedja som Carlsson och Sandberg 💥

🟨 AIK – Södertälje

🟨 Nedsläpp 18.00

🟨 Se live på C More pic.twitter.com/QXVX75G4Jb