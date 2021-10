SHL pudlar: ”Målet skulle ha underkänts”

Det var upprört i Linköping efter Timrås comeback då de ett kontroversiellt mål godkändes.

Nu pudlar dock SHL:s situationsrum och menar att det var fel beslut.

”Situationen har analyserats ytterligare i detalj efter matchen – målet skulle ha underkänts”, skriver situationsrummet på SHL:s hemsida.

Linköping ledde med 2-0 mot Timrå i gårdagens SHL-match men tappade sent till 2-2 men inte utan kontrovers.

Timrås 1-2-mål kom nämligen efter en misstänkt målvaktsinterference då Christopher Liljewall hoppade framför David Rautio precis i samma stund som Robin Hanzl skjuter och Liljewall ser då ut att träffa Rautio i huvudet precis innan pucken går i mål.

Linköpings tränare Klas Östman var kritisk mot beslutet att godkänna målet.

– Jag tyckte att det var märkligt då och ännu märkligare när jag sett det i efterhand. Får man köra på målvakten bara för att han är utanför målgården? Om det varit en utespelare som stoppats på det sättet hade det varit solklar utvisning för interference. För mig är det helt obegripligt att det godkändes. Men det kanske finns någon regel som jag inte känner till, säger Östman till Corren efter matchen.

56:46 @timra_ik - @LHChockey Efter videobedömning framgår det att anfallande spelare INTE hindrade målvakten på ett otillåtet sätt då en tillfällig lindrig kontakt skedde utanför målområdet vid en normal spelsituation. Därav, mål. pic.twitter.com/zY7wkkplwU — SHLsituationsrum (@SHLsituationer) October 21, 2021

”KORREKT DOMSLUT HADE VARIT EJ MÅL”

Domarna på isen fattade beslut att det inte skulle vara mål men efter videogranskning med situationsrummet ändrades beslutet till ett godkänt mål.

SHL går nu ut på sin hemsida och förklarar hur man tänkte när man godkände målet. De menar att de tog hänsyn till följande punkter:

”- Timråspelaren rundar målområdet och strävar hela tiden efter att hålla sig utanför.

- Spelaren har hela tiden sitt fokus riktat mot pucken, alltså ej mot målvakten.

- Målvakten sticker ut utanför målområdet och kontakt uppstår. Kontakten mellan målvakten och anfallaren sker utanför målområdet.

- Viss kontakt med målvakten är där tillåten i en normal spelsituation.

Under matchen gjordes bedömningen att det inte var en interference av målvakten med stöd av ovan punkter och att målet därmed skulle godkännas”, skriver situationsrummet.

Samtidigt skriver situationsrummet på SHL:s hemsida att de i efterhand har tittar mer noggrant på målet och kommit fram till att det var fel beslut att godkänna målet.

”I detta fall anses det faktum att anfallaren hoppar in i målvakten utgöra att graden av kraft blir för stor för att målet ska godkännas. Detta även om anfallaren är fokuserad på pucken och inte med avsikt kör in i målvakten. Dessutom ser man över träffbilden och i detta fall sker träffen mot målvaktens huvud. Målet skulle därmed ha underkänts. Korrekt domslut hade varit mindre straffet illegal check to the head och ej mål”

TV: Noah Östlund om SHL-debuten

Matchrapporter: Straffseger för Linköping borta mot Timrå Frölunda ny serieledare efter 5-2 mot Timrå Frölunda vände underläge till seger Efter förlustsviten: Seger igen för Djurgården – 5-2 mot Timrå Efterlängtad seger för Linköping – bröt förlustsviten mot Malmö