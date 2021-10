TV: Eklund med första poängen i NHL-debuten

San José Sharks premiärspelade i natt mot Winnipeg Jets och vann matchen med 4-3.

William Eklund stod för karriärens första poäng och hans nyfunne vän Jasper Weatherby hittade nätet i debuten.

– Allting kändes bra och det var skönt att få en första vinst med killarna. Vi var lite nervösa där i början, men det blir bättre och bättre, säger Eklund i en studiointervju efter matchen.



William Eklund imponerade när San José Sharks talanger visade upp sig på träningslägret före det riktiga försäsongslägret. Under försäsongslägret med NHL-stjärnorna fortsatte han imponera och i debuten i natt lyckades han göra sin första poäng.

San José Sharks premiärspelade i natt mot Winnipeg Jets och kunde till slut gå vinnande ur striden, trots ett tvåmålsunderläge. Pierre-Luc Dubois och Andrew Copp gav Winnipeg ledningen i matchen innan allting skulle vända.

Andrew Cogliano gjorde Sharks första mål för säsongen och nykomlingen Jasper Weatherby stod för sitt första NHL-mål och matchens andra mål.

I tredje perioden tog Sharks till slut ledningen genom Tomas Hertl som kunde pricka nätet efter att William Eklund skjutit ett farligt skott, vilket gav en retur. Skottet från den svenske 19-åringen genererade hans första NHL-poäng i karriären.

First NHL point for William Eklund is in the books! 📚 #NHLFaceOff pic.twitter.com/a8XdHLArcE

Efter matchen intervjuades Eklund i studion och berättade då varför både han och hans nyfunna vän, Weatherby, kunde noteras för poäng redan i premiären. De båda besökte IKEA tidigare i veckan och i studion undrade man nu om det var de svenska köttbullarna eller lakritsen som ledde fram till kvällens succé.



– Vi åt köttbullar och lakrits, det var nog båda sakerna som gjorde det. Han är en härlig kille och duktig spelare så jag är glad för honom, säger han och fortsätter:

William Eklund credits last week's licorice and meatballs meal for Jasper Weatherby's first NHL goal 🤣



Tune in to Sharks Postgame Live on NBC Sports California and streaming here: https://t.co/zC6AoJ05Lk pic.twitter.com/N6kPUSYGDB