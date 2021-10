Svenskbacken tar plats i Toronto – får göra säsongsdebut

Det har blivit en vinst och en förlust för Toronto Maple Leafs hittills i NHL.

Timothy Liljegren har dock varit utanför laget i båda matcherna och endast fått titta på från läktaren.

När Toronto ställs mot Ottawa Senators under lördagsnatten kommer dock Liljegren att ta en plats i laguppställningen då Justin Holl saknas för den kanadensiske storklubben.

This is likely tied to the fact Timothy Liljegren is drawing in the lineup tonight for an injury. There is no sign of Justin Holl at the #leafs morning skate.



If that's the case, the team is choosing to play a (NHL-level) backup goaltender short rather than a skater short.