Fick göra NHL-debut – nu skickas dansken tillbaka ner i AHL

Vegas Golden Knights fortsätter att göra flera förändringar i sin trupp under säsongsinledningen.

Senast i raden är att man flyttar ner tre spelare till AHL-laget Henderson Silver Knights och en av dem som omplaceras till farmarligan är Jonas Røndbjerg.

🐴 Jake Leschyshyn, Jonas Rondbjerg and Peyton Krebs have been assigned to the Henderson Silver Knights. Good luck on your Opening Knight, @HSKnights!!!#VegasBorn | #HomeMeansHenderson