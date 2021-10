Kopitar stor hattrick-hjälte för Kings – Lehner utbytt i krossen

Slovenske centern var på tydligt spelhumör. Redan i den 13:e minuten låg han bakom Los Angeles Kings kvittering till 1-1. Strax innan periodens slut kom Anze Kopitars första mål – 2-1 i power play med ett rejält prickskytte framför en skymd Robin Lehner.

Anze Kopitar höjde farten ytterligare i andra perioden. Slovenens andra mål assisterades med svensk signering. Adrian Kempe följde med i en kontring, ensamma mot målvakten, en tittfint följt av en smörpass till Kopitar som dunkar in den i öppen bur. Efter Kopitars andra mål i matchen valde Vegas att byta ut Robin Lehner.

Med en assist och ytterligare mål i tredje perioden kan man verkligen säga att det blev en slovensk afton. Sista målet var en enkel liten delikatess. Han blev framspelad i en snabb kontring och vickade pucken förbi en ställd Laurent Brossoit.

.@AnzeKopitar has:

3 Goals

5 Points



Is that good?#GoKingsGo pic.twitter.com/Sb9P8ZrdRN