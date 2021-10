Vägrar vaccin – borta på obestämd tid efter sviterna av covid-19

Josh Archibald var under sommaren tvungen att sitta i karantän i 14 dagar efter att ha flyttat från USA till Kanada. Under den tiden började han känna sig dålig. Massor av tester gjordes på Edmontonspelaren och nu visar det sig att han har diagnostiserats med hjärtmuskelinflammation, enligt nhl.com.

– Det var under andra halvan av karantänsperioden som han började känna sig dålig, då gjorde vi ett antal prover på honom, berättar Oilers huvudtränare Dave Tippett.



Efter att ha genomgått dessa olika blodprover visade det sig senare att han hade åkt på en hjärtmuskelinflammation i efterdyningarna av covid-19.

Läkarnas utlåtande är att kanadensaren kommer vara bort på obestämd tid på grund av den allvarliga sjukdomen.

Edmonton har bekräftat att Archibald är ovaccinerad och spelaren själv har på sociala medier indikerat att han är en vaccinmotståndare. Enligt The Athletic är Archibald den enda spelaren i Oilers som är ovaccinerad just nu.

