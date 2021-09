DIF-ikonens son säkrar collegespel nästa säsong

Under sommaren draftades Lucas Ölvestad av det amerikanska juniorlaget Dubuque Fighting Saints och bestämde sig för att åka över till USA där han också ville försöka ta sig in på college.

Den här säsongen ska Ölvestad spela i USHL för Duquque men till nästa säsong har han säkrat collegespel då han har kommer spela för University of Denver från och med 2022/23.

”Jag skulle vilja tacka mina vänner, lagkamrater och coacher för all hjälp som tagit mig där jag är nu. Ett speciellt tack till min familj för alla uppoffringar ni har gjort genom åren!”, skriver 19-åringen på Twitter.



I’m proud to announce my commitment to play college hockey at the University of Denver. I would like to thank my friends, teammates and coaches for helping me get to this point. A special thank you to my family for all the countless sacrifices you’ve made through the years! pic.twitter.com/OItdPi9gHB