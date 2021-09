TV: Här skriver svensktalangerna in sig i målprotokollet direkt

De svenska NHL-talangerna gör avtryck direkt på försäsongen. Lucas Raymond prickade sitt första mål och Jonatan Berggren spelade fram till två mål när Detroit Red Wings slog Dallas Stars med 5-4.

Inför NHL-säsongen 2021/22 har förberedelserna varit långa, men nu börjar säsongen närma sig på riktigt.

I natt påbörjades rookieturneringen "Prospect Tournament" där de fem NHL-lagen Detroit Red Wings, Toronto Maple Leafs, Columbus Blue Jackets, Dallas Stars och St Louis Blues kommer att sätta sina unga förmågor på test mot varandra.

I nattens match mellan Dallas och Detroit var det två svenskar som direkt visade framfötterna. Lucas Raymond, som lämnade Frölunda efter förra säsongen, hittade nätet 30 sekunder in i den andra perioden, framspelad av Jonatan Berggren, som har anslutit till Detroit från Skellefteå.

Berggren vände om till baklängesåkning och slog en pass till landsmannen Raymond, som enkelt kunde pricka in matchens tredje mål i öppen kasse.

Jonatan Berggren sets up Lucas Raymond for a goal at Traverse City Prospect Tournament. How swede it is.. #LGRW pic.twitter.com/VjK15ltp56