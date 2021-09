Evander Kane talar ut om blåsvädret och spelmissbruket

Evander Kane anklagades av sin fru för att ha spelat på sina egna matcher.

I en intervju med ESPN förnekar stjärnan nu samtliga anklagelser – igen.

– Det är beklagligt att det hände och det är olyckligt att dessa falska anklagelserna framfördes, säger han om situationen.



Evander Kane har sedan i slutet av juli varit i stort blåsväder, då han av sin fru anklagades ha spelat på sina egna matcher.

På Instagram publicerade Anna Kane flera inlägg och ett av inläggen riktades direkt till NHL-kommissarien Gary Bettman. Där skrev hon:

"Kan någon fråga Gary Bettman hur de kan låta en spelare spela på sina egna matcher?"

Efter anklagelserna har NHL gått ut med att de kommer undersöka anklagelserna, som har dementerats av Evander Kane.

I en intervju på ESPN har den 30-årige forwarden nu fått berätta sin sida av historien.



– Det är såklart otroligt falskt. Det är beklagligt att det hände och det är olyckligt att dessa falska anklagelserna framfördes, säger han i intervjun och fortsätter:

– Uppenbarligen förstod jag magnituden i anklagelserna när de framfördes. Jag visste inte vad som skulle hända härnäst. Men jag var säker då jag visste att anklagelserna inte var sanna. Jag var bekväm med det då jag visste att jag skulle bli friad från dessa anklagelserna.

.@evanderkane_9 sat down with @lindacohn to discuss his issues off the ice, including accusations of betting on his own games. pic.twitter.com/WQSOiqXBhX