På bara tre hela säsonger har Ludwig Blomstrand byggt upp starka känslor för Södertälje SK. När säsongen avslutades i våras blev det däremot ingen förlängning och 28-åringen fick därmed vända blicken åt annat håll.

Den 12 mars 2021 tog Södertälje emot Kristianstad i Scaniarinken och det blev en drömöppning för hemmalaget som tidigt gick upp i tvåmålsledning. Euforin skulle däremot inte hålla i sig särskilt länge.

Lagets forward och målkung Ludwig Blomstrand föll när han jagade hemåt och kraschade otäckt, med huvudet först, in i egen målbur. Matchen avbröts och den då nyblivne 28-åringen fördes med ambulans till sjukhus.

Efter den otäcka händelsen blev det inget mer spel på hela säsongen för Blomstrand, som inte bara led av värk från olyckan.

– Jag fick en kraftig hjärnskakning av smällen och hipp som happ var jag tvungen att operera blindtarmen också då den sprack. Allting kom på en och samma gång så det var väldigt tråkigt att jag inte kunde vara med i slutspelet. Man hade gnuggat hela säsongen sedan fick man inte vara med när det roliga började, vilket var lite trist,

Hur hanterade du motgångarna?

– Jag har pratat med en massa människor om det. (Nicklas) Grossmann, som var med oss i Södertälje, har varit en riktig stöttepelare. Man fick ta åt sig några visdomsord där och sedan var det bara tänka på sig själv och se till så att allting fungerade. Sedan tror jag att blindtarmen gjorde att jag blev sängliggandes någon extra vecka. Jag kunde inte göra någonting där direkt i början. Jag var jäkligt sugen på att komma tillbaka till slutspelet och vi gjorde tester för huvudet och hjärntrappan, men det gick tyvärr inte i och med att blindtarmen sprack helt.

Det måste ha varit en otrolig smärta



– Ja det var inte roligt. Den var väldigt inflammerad till en början och sedan när jag kom in på sjukhuset så sprack den när jag låg under kontroll. Allting gick ju väldigt bra, det blev ett ingrepp direkt och kroppen känns väldigt bra just nu. Det är roligt att vara tillbaka och kunna spela hockey igen.

Det var faktiskt häftigt att se vilken nivå han fortfarande håller

Ludwig Blomstrand om att möta tidigare NHL-stjärnan David Krejci.

Blomstrand är tillbaka i spel, men inte i Södertälje och Scaniarinken. Matchen där olyckan inträffade blev hans sista i laget och till den här säsongen tar han ny fart utomlands i Tjeckien och HC Plzen.



– Ärligt talat så hade men inte så jäkla bra koll på den tjeckiska ligan och Tjeckien överlag, men jag måste ändå säga att jag är mäkta imponerad av både landet och ligan. Hittills har det passat mig väldigt bra och jag trivs både i landet och ligan, vilket är kul, säger han upprymt och fortsätter:

– Jag åkte ner redan i slutet av juli och allt har varit kanon. Allt var fixat och det var bara att göra sig redo för träning direkt. Sen har man väl egentligen bara väntat på att det ska dra i gång.

När väntan val var över började Uppsalasonen leverera i den nya klubben nästan direkt. Blomstrand gick poänglös i premiären, men i hemmapremiären kom första poängen och i matchen efter det kom även första målet.

I tisdags var de HC Olomuc som stod för motståndet och det blev en speciell match på flera sätt. På andra sidan isen fick hans HC Plzen ställas mot den tidigare NHL-stjärnan David Krejci, som inför säsongen har vänt hem till Tjeckien.

– Tänker man tillbaka till söndagsmatchen där vi vann mot Trinec så spelade vi lite som vi hade tänkt oss. I matchen mot Olomuc så bjöd vi på lite för mycket. Sedan kan man inte ta något i från David Krejci, säger han och bjuder på ett litet skratt innan han tillägger:

– Det var faktiskt häftigt att se vilken nivå han fortfarande håller. Han var fantastiskt duktig.

Har du märkt av några skillnader från att spela i Sverige?

– Hemma är det lite mer struktur. Det är egentligen strukturen som skiljer sig allra mest, men ligan är även lite tuffare än hemma i HockeyAllsvenskan. Det är lite större människor, det går lite fortare och det finns några som är ruskigt skillade. Det är helt klart någonting att bita i.

Blomstrand, som väger in på 102 kilo och mäter 188 cm, trivs med den lite tuffare stilen i Tjeckien.

– Jag uppskattar det. De sista säsongerna hemma, säger Blomstrand och pausar meningen i några sekunder innan han fortsätter:

– Nu kan man köra in i lite folk som man vill utan att det blir någonting som händer.

Har det varit på något annat sätt i Sverige?



– Det är ett lite mjukare sätt att spela på här måste man vara med och spela tufft själv.

Det var ganska mycket locket på där ett tag efter exit-samtalen



Blomstrand om förhandlingssituationen i Södertälje

Med tre hela säsonger i Södertälje under bältet blev det i våras aldrig någon förlängning i klubben som Blomstrand har knutit ett starkt band till. Detta trots att han hade tagit sin egen produktion till en ny nivå och varit lagets målbäste spelare två säsonger i rad. Tankarna om spel ute i Europa hade funnits med sedan tidigare och när det inte blev något nytt kontrakt i Hockeyallsvenskan passade det bra att ta steget.

– Man är ganska hemmakär som svensk. Det är ett bra land, en bra liga och det är bra hockey. Man kanske känner sig nöjd med det, men när man tar sig ut så får man upp ögonen lite och inser att det finns fantastiskt bra hockey överallt. Hockey är en stor sport och det finns fina länder där ute. Det är ett plus att man kan få se världen, vilket man kanske inte hade fått i ett vanligt jobb på samma sätt. Jag är otroligt nöjd med att jag tog chansen och jag trivs fantastiskt bra, säger han och tillägger:

– Redan innan förra säsongen var det aktuellt att pröva något ute i Europa, men då visade Södertälje ordentligt med intresse och ville ha mig kvar en säsong till. Då passade det väldigt bra och jag har trivts superbra i Södertälje. Södertälje är en klubb som ligger nära hjärtat och jag har inget ont att säga om laget. Det har varit speciellt under tiden som jag har varit där.

Varför blev det ingen fortsättning i Södertälje?

– Det blev inte så bara. Det var inte aktuellt, som det var säsongen innan, och sedan kom det här erbjudandet. Det löste sig bra.

Fick du det här erbjudandet innan förhandlingarna med Södertälje?



– Nej, det var ganska mycket locket på där ett tag efter exit-samtalen så det dröjde och då bad jag agenten att kolla lite med Södertälje om hur det låg till och sen så fick vi det här. Man får bolla för- och nackdelar med allting.

Från vilken sida var det inte aktuellt med en förhandling i Södertälje?



– Det vet jag inte riktigt. De fyra säsongerna jag var i Södertälje så visade jag väldigt tydligt att jag ville vara kvar i klubben. Som spelare så vill man inte riktigt ringa och tjata sig till ett kontrakt, man vill ju gärna ha något annars känns det inte som det är särskilt aktuellt. Man måste vara två för att dansa.

Men du hade gärna stannat kvar?

– Som jag har sagt tidigare låg Europaäventyret i bakhuvudet och jag såg det som en rolig grej. Det som känns bra för en spelare är att man får någonting att ta ställning till och då känner man att de vill ha en kvar.

Var det en besvikelse att det inte blev någon förlängning?

– Nej, det var det egentligen inte. Det är sådant som man får ta som spelare och det är inga "hard feelings" någonstans, men det är klart att det hade känts väldigt bra om man hade fått ett erbjudande svart på vitt som man sedan har kunnat ta ställning till. Södertälje har och betyder fortfarande väldigt mycket, men samtidigt är jag väldigt nöjd med att jag har hamnat i Plzen.

Fick du någon förklaring till varför det inte blev någon förhandling?

– Nej.

Önskade du någon förklaring från klubben?

– Nej, det var inte aktuellt.

Om man tänker i Allsvenskan just nu så der det inte aktuellt ut



Blomstrand om spel i en annan svensk klubb



I samtalen med Södertälje efter säsongen blev det inget prat om förlängning. Europaäventyret fanns med i bakhuvudet och till slut föll valet på Tjeckien, trots att det fanns intresse från andra klubbar i Sverige.

– Jag vet att min agent Joakim Persson hade lite ströanbud, men det vet man inte riktigt hur mycket som ligger bakom, säger Blomstrand.

Vid tidpunkten var det inte aktuellt att byta till en annan klubb i Hockeyallsvenskan då bandet till Södertälje hade vuxit sig starkt och att en ny utmaning utomlands lockade mer.

– Om man tänker i Allsvenskan just nu så ser det inte aktuellt ut, säger han och fortsätter:

– Man vill spela på den högsta nivån man kan och jag tror att Plzen är ett steg i rätt riktning sedan får man se var det tar en. Just nu är jag i en högstaliga i Europa och fler kollar på en högstaliga än en andraliga. Jag tycker det ska bli kul och ser fram emot fortsättningen av säsongen.

I Plzen är Blomstrand inte ensam svensk. Viktor Lang har sedan tidigare två säsonger i Tjeckien, där även den senaste spelades i HC Plzen. Utöver Lang har laget även tilll säsongen plockat in ytterligare en Karlskoga bekanting i Gustaf Thorell.

– Det underlättar till en början att ha svenskar med sig. Sen pratar resten av laget engelska så det är inga konstigheter, men det är såklart ändå skönt att ha två stycken att prata lite svenska med. Laget har tagit hand om mig bra, säger Blomstrand om sina lagkamrater.

Än så länge känner 28-åringen sig nöjd med sitt nya val av klubb och ser med spänning fram emot fortsättningen av säsongen.

– Mitt fokus är alltid att bidra och sedan får man se hur långt det tar en. det är en annorlunda liga och det är ett nytt steg i karriären. Jag är exalterad och tycker att det ska bli jäkligt kul. Senaste matchen var det David Krejci på andra sidan så det finns fortfarande mycket att lära.

I Hockeyallsvenskan sköt du många mål, är det förväntningarna från klubben den här säsongen?

– Det roligaste är såklart att vinna matcher. Sen är det alltid en bonus att få sätta dit den. Jag fick äran att spela med "Stoffe" (Christopher) Liljewall och Nick Olesen för två säsonger sedan. Under förra säsongen fick jag en liten annan roll, men det fungerade väldigt bra med Hugo Gustafsson och Måns Lindbäck också. Man försöker alltid bidra med det man kan och vill sen ha man lärt sig förbannat mycket under tiden i Södertälje. Det är annorlunda när man kommer utomlands och man har större krav på sig, men det har jag även haft i Södertälje under de här säsongerna, vilket har gynnat mig.

Vad har du för förväntningar på säsongen?

– Vinna så mycket som vi kan och att lära sig mycket av alla andra i laget. Jag tycker att om man får chansen att åka ut så ska man pröva i alla fall.