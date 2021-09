Dmytro Timashov fortsätter karriären i Nordamerika

Dmytro Timashov har under en tid kopplats ihop med Djurgårdens IF. Nu blir det ingen återkomst då den svenske 24-åringen skrivit kontrakt med New York Islanders även nästa säsong.

Så blir däremot inte fallet.

I natt kunde NHL-organsiationen, New York Islanders, presentera att de har skrivit ett tvåvägskontrakt som sträcker sig över ett år med den svenske 24-åringen.

Under förra säsongen tillhörde Timashov Islanders organisation, men det blev bara ett framträdande i NHL. Större delen av säsongen spenderade han i Islanders samarbetsklubb i AHL, Bridgeport Sound Tigers, där han noterades för elva poäng (5+11) på 22 spelade matcher.

Timashov lämnade Sverige redan säsongen 2014/15 för spel i den kanadensiska juniorligan QMJHL. 2015 valdes han av Toronto Maple Leafs i femterundan och de senaste sex säsongerna har Timashov till större delen spenderat i AHL.

Säsongen 2019/20 spelade Timashov 39 NHL-matcher i Toronto och noterades då för nio poäng (4+5).