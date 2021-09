Under lördagen var Robert Ohlsson tillbaka på Hovet – men som bortatränare.

Då coachade han Skellefteå till en säker 5-2-seger över sitt förra lag.

– Jag hade gärna velat att det hade varit mot en annan motståndare, säger Ohlsson i C More efter matchen



Skellefteå hade inga större problem att stöka undan Djurgården under premiären på Hovet.

Bortalaget från Västerbotten exploderade nämligen i den första perioden och mitt i en stund av total dominans sköt de tre mål inom loppet av två minuter och 41 sekunder.

Först blev nyförvärvet Stefan Loibl målskytt då han snärtade in 1-0. 2-0 kom efter att Melker Karlsson lyft in en retur och Oscar Möller satte 3-0 då han snappade upp sin egna retur ett par gånger. Redan där kändes det som att Skellefteå hade avgjort matchen.

Tre mål på bara några minuter av Skellefteå i första perioden alltså 🤯 Här har ni dem! pic.twitter.com/aeA7g50Zdx — C More Sport (@cmoresport) September 11, 2021

Djurgården gav dock inte upp utan reducerade genom Marcus Högström innan den första periodens slut. I början av den andra perioden tog dock Skellefteå tillbaka sin tremålsledning då Linus Karlsson satte sitt första SHL-mål i karriären.

Segersiffrorna skrevs sedan till 5-2 till Skellefteå efter att Ludvig Rensfeldt reducerat med sitt första mål i DIF-tröjan och Oskar Nilsson lagt in ett mål i tom kasse.

”EN OLUSTKÄNSLA ATT MÖTA DJURGÅRDEN”

Robert Ohlsson blev därmed en vinnare i sin återkomst till Hovet. Han tränare Djurgården under fem år innan han lämnade Stockholmslaget i våras och i stället flyttade upp till Skellefteå. Där fick han nu alltså bli vinnare direkt i sin första SHL-match med sitt nya lag.



Efteråt beskrev han det som en olustkänsla att ställas mot sitt förra lag.

– Det var såklart otroligt speciellt för mig att komma ner till Stockholm, bära polo och möta Djurgården. Det var mycket känslor innan jag åkte ner hit. Jag var nervös för matchen och hade en ganska en stor anspänning inför matchen. Jag hade en liten olustkänsla att möta Djurgården, jag önskar dem all lycka och all framgång men samtidigt ska jag in i min nya klubb och göra ett avtryck och visa att jag är en duktig coach som vill vinna med Skellefteå, säger Ohlsson i C More och fortsätter:

– Jag är glad över att vi vinner och gör en glad en match. Sedan hade jag gärna velat att det hade varit mot en annan motståndare.

Djurgården – Skellefteå 2–5 (1-3,1-1,0-1)

Djurgården: Marcus Högström, Ludvig Rensfeldt,

Skellefteå: Stefan Loibl, Melker Karlsson, Oscar Möller, Linus Karlsson, Oskar Nilsson.

TV: Studio Oddset Hockey: Tellqvist orolig för Djurgården

Matchrapporter: Rögle vann rysaren mot Skellefteå Skellefteå vann efter drama – kvitterade matchserien mot Rögle Skellefteå vann med kniven mot strupen mot Rögle Ny seger mot Skellefteå ger Rögle chans att avgöra Rögle vann mot Skellefteå i första matchen