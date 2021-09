Ställningen var 3-3 med 32 sekunder kvar att spela.

Då styrde Michael Spacek in sitt andra mål i matchen för att se till att Frölunda vinner med 4-3 mot Mlada Boleslav i CHL.

Frölunda hade fått en blandad start på årets säsong i Champions Hockey League. De inledde med en övertygande 4-1-seger mot tjeckiska Mlada Boleslav men förlorade sedan med 4-2 mot ZSC Lions från Schweiz.

När de spelade sin tredje gruppspelsmatch under torsdagskvällen kom ännu en seger för Frölunda mot Mlada Boleslav.

De regerande CHL-mästarna hamnade i underläge i den första perioden men kunde sedan kvittera till 1-1 efter ett fint "klapp-klapp-spel" i powerplay där Ryan Lasch assisterade till Jacob Nilsson som kunde skicka in pucken i öppet mål.

🚨! No doubt! @frolunda_hc are level. Jacob Nilsson finishes off a gorgeous PP move. #ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/Pepvyn1yLU

Göteborgarna tog ledningen med 2-1 i den andra perioden, återigen i powerplay, då Jan Mursak blev målskytt. Innan mittperiodens slut kunde dock bortalaget kvittera till 2-2.

Frölunda kunde dock återta ledningen då Michael Spacek satte sitt första mål i sin nya klubb för att se till att SHL-laget ledde med 3-2. Mlada Boleslav vägrade dock att ge upp och kvitterade återigen för att se till att ställningen var 3-3 i slutet av den tredje perioden.

Hemmalaget hade sedan flera bra chanser att avgöra matchen men Jan Ruzicka storspelade mellan stolparna för tjeckerna och såg ut att se till att matchen gick till förlängning.

Men Frölunad fick ett powerplay precis i slutet av matchen och med 32 sekunder kvar att spela kunde Michael Spacek styra in 4-3 och se till att det blev seger för göteborgarna.

🚨!!! Michael Špaček the last-minute hero!@frolunda_hc take the lead in the final minute! #ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/bjl790FXTA