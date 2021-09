Det har inte varit en spikrak resa uppåt för Casey Mittelstadt som många förväntade sig för några år sedan.

2017 draftades han som åtta av Buffalo Sabres och året därpå imponerade han stort för USA på JVM. Han gjorde elva poäng på sju matcher och vann då JVM:s poängliga samt utsågs till mästerskapets MVP när USA vann brons.

Därefter har det dock gått knackigt för Mittelstadt som har haft svårigheter att ta sig in i NHL på allvar och imponera för Sabres.

Inför den senaste säsongen hade centern gjort 39 poäng på 114 matcher för Buffalo. Under 2021 tog dock Casey Mittelstadt ett steg framåt i sin utveckling med tio mål och 22 poäng på 41 matcher hos NHL-jumbon. Han var därmed Sabres tredje poängbäste forward.

Nu belönas 22-åringen med ett nytt treårskontrakt med Buffalo Sabres värt 2,5 miljoner dollar per säsong.

Mitts is back! 🙌



We have re-signed forward Casey Mittelstadt to three-year contract with an AAV of $2.5 million.



pic.twitter.com/FLHTU2Wmrg