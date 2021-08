Nyförvärvet får kaptensroll i Örebro

Örebro Hockey presenterar sin kaptenstrio inför den kommande SHL-säsongen.

Stefan Warg fortsätter som lagkapten och vid sin sida får han Gustav Backström samt nyförvärvet Jani Lajunen.

– Vi är väldigt nöjda med kaptenstrion som kommer leda Örebro Hockey, säger tränaren Niklas Eriksson.



Under onsdagen har Örebro gått ut med vilka tre spelare som kommer att få kaptensansvar under den kommande säsongen.

Den gångna säsongen tog Stefan Warg över "C:et" för Örebro och han kommer att få fortsätta som lagkapten.

Till sin hjälp kommer han att få landslagsbacken Gustav Backström samt det finska nyförvärvet Jani Lajunen.

– Vi är väldigt nöjda med kaptenstrion som kommer leda Örebro Hockey. Stefan kom in som kapten under förra säsongen och vi gillade det Stefan stod för. Stefan är från Örebro och med sina egenskaper kommer han leda laget på bästa sätt. Gustav har varit i klubben länge och gjort en imponerande resa. Vi tycker att Gustav är värd en bokstav på bröstet och vi ser honom som en viktig kugge, samtidigt som han står för de värderingar som vi som klubb eftersträvar. Jani har kommit in med en inställning som vi gillar och med sin erfarenhet och lugn skapar han bra dagliga vanor. Med sin vinnarmentalitet och inställning kommer Jani ha en viktig roll i Örebro Hockey, säger Niklas Eriksson till klubbens hemsida.



Noterbart är att Christopher Mastomäki, som var lagkapten för Örebro för endast ett år sedan, nu lämnas helt utan någon bokstav på bröstet i klubben.

