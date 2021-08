Allsvenske toppbacken avslutar karriären – blir tränare

Zach Palmquist kommer att vara assisterande tränare för pojklaget Academy of Holy Angels i Richfield, Minnesota.

I juni berättade Palmquist för Folkbladet att Björklöven var ett alternativ inför den kommande säsongen, men nu har amerikanen alltså beslutat att karriären är över.

30-åringen slutade femma i poängligan för backar i Hockeyallsvenskan den gångna säsongen med sina 32 poäng (5+27). Palmquist kom till Björklöven under hösten 2019 och hann totalt spela 84 matcher för Umeåklubben.

Stars are excited for the hiring of @zpalmquist7! Former Mr Hockey finalist from @Packer_Hockey, 2+ years @BlckHawksHockey, 4 years @MavHockey - including asst captain, 7 year pro - @IAWild @LVPhantoms and Sweden. Welcome Zach! #stars #poundtherock https://t.co/MymVLoSgA2 pic.twitter.com/uGHukowgB2