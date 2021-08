Föll i draften – nu skriver talangen NHL-kontrakt

New York Islanders hade inget val i förstarundan av årets NHL-draft utan fick välja sin första spelare först i andrarundan och då valde de finländaren Aatu Räty som 52:a.

18-åringen från Uleåsalo sågs som en av de allra största talangerna inför draften och tippades till och med vara en kandidat för att väljas först av alla enligt rankingar från 2020.

Forwardstalangen hade dock en jobbig säsong det senaste året med endast sex poäng på 35 matcher med minimal speltid hos Kärpät i Liiga. Det ledde till att han petades från det finska JVM-laget, trots att han varit med och spelat i mästerskapet året tidigare.

Islanders valde dock alltså att satsa på att finländaren ska studsa tillbaka då de valde honom i andrarundan och nu skriver de också NHL-kontrakt med den 18-årige talangen. Det treåriga rookiekontraktet har en cap hit på nästan 859 000 dollar men möjligheten finns också för Long Island-klubben att låna tillbaka Räty till Kärpät i den finska ligan.

