San Jose tog hem segern mot Vancouver på bortaplan
- Seger för San Jose med 6–3 mot Vancouver
- Igor Chernyshov avgjorde för San Jose
- Andra raka nederlaget för Vancouver
San Jose segrade på bortaplan i Rogers Arena mot Vancouver i NHL. 3–6 (1–2, 0–1, 2–3) slutade matchen på söndagen.
Vancouver–San Jose – mål för mål
San Jose startade matchen vassast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Ryan Reaves och John Klingberg innan Vancouver svarade och gjorde 2–1 genom Linus Karlsson.
Efter 12.38 i andra perioden slog William Eklund till och gjorde 1–3.
San Jose vann också tredje perioden 2–3 och matchen slutade 3–6.
Vancouver har tre vinster och två förluster och 17–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan San Jose har två vinster och tre förluster och 19–22 i målskillnad.
När lagen senast möttes vann San Jose med 3–2.
På tisdag 30 december 04.00 spelar Vancouver borta mot Seattle och San Jose borta mot Anaheim Ducks.
Vancouver–San Jose 3–6 (1–2, 0–1, 2–3)
NHL, Rogers Arena
Första perioden: 0–1 (6.11) Ryan Reaves (Barclay Goodrow, Vincent Iorio), 0–2 (7.55) John Klingberg (Macklin Celebrini), 1–2 (10.04) Linus Karlsson (Conor Garland, Filip Hronek).
Andra perioden: 1–3 (32.38) William Eklund.
Tredje perioden: 2–3 (40.36) Marco Rossi (Filip Hronek, Conor Garland), 2–4 (44.47) Igor Chernyshov (Adam Gaudette, Dmitri Orlov), 3–4 (50.43) Drew O’Connor, 3–5 (56.20) Macklin Celebrini (Igor Chernyshov, William Eklund), 3–6 (56.55) Collin Graf (Alexander Wennberg, Mario Ferraro).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Vancouver: 3-0-2
San Jose: 2-0-3
Nästa match:
Vancouver: Seattle Kraken, borta, 30 december 04.00
San Jose: Anaheim Ducks, borta, 30 december 04.00
