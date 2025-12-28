Segerraden förlängd för Tampa Bay – besegrade Florida

Seger för Tampa Bay med 4–2 mot Florida

Nikita Kutjerov gjorde två mål för Tampa Bay

Tredje raka segern för Tampa Bay

2–4 (1–2, 1–1, 0–1) blev resultatet när Florida och Tampa Bay möttes i Amerant Bank Arena på söndagen. I och med detta har Tampa Bay tre raka segrar i NHL och är nu nu i riktigt bra form efter den tuffa perioden.

Tampa Bays Nikita Kutjerov tvåmålsskytt

Florida tog ledningen i början av första perioden genom Eetu Luostarinen.

Därefter fixade Tampa Bays Jake Guentzel och Pontus Holmberg att laget vände underläge till ledning med 1–2.

Efter 2.31 i andra perioden nätade Nikita Kutjerov framspelad av Brayden Point och Gage Goncalves och gjorde 1–3.

Floridas Brad Marchand gjorde 2–3 efter 7.05 på pass av Sam Bennett och Sam Reinhart.

Nikita Kutjerov stod för målet när Tampa Bay punkterade matchen med ett 2–4-mål med 56 sekunder kvar att spela. Kutjerov fullbordade därmed Tampa Bays vändning.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Tisdag 30 december 01.00 spelar Florida hemma mot Washington. Tampa Bay möter Montreal hemma i Benchmark International Arena söndag 28 december 23.00.

Florida–Tampa Bay 2–4 (1–2, 1–1, 0–1)

NHL, Amerant Bank Arena

Första perioden: 1–0 (5.37) Eetu Luostarinen (Mackie Samoskevich, Evan Rodrigues), 1–1 (13.05) Jake Guentzel (Anthony Cirelli), 1–2 (19.52) Pontus Holmberg (Yanni Gourde, Declan Carlile).

Andra perioden: 1–3 (22.31) Nikita Kutjerov (Brayden Point, Gage Goncalves), 2–3 (27.05) Brad Marchand (Sam Bennett, Sam Reinhart).

Tredje perioden: 2–4 (59.04) Nikita Kutjerov.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Florida: 3-0-2

Tampa Bay: 3-0-2

Nästa match:

Florida: Washington Capitals, hemma, 30 december 01.00

Tampa Bay: Montreal Canadiens, hemma, 28 december 23.00