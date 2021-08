Beskedet efter trejden: Stjärnan kommer till spel

Marc-André Fleury har åtagit sig att spela i Chicago Blackhawks den kommande säsongen. Det meddelade Vézina Trophy-vinnaren via en video på Blackhawks Twitterkonto under gårdagskvällen.

– Hej, Chicago. Det är Marc och jag vill bara meddela att jag är på. Nu börjar vi jobba, säger Fleury i videon.



Spekulationer har funnits kring att den profilerade målvakten hade tänkt avsluta spelarkarriären efter den överraskande trejden från Vegas Golden Knights till Chicago Blackhawks förra veckan.

Efter några dagars övervägande har emellertid Fleury alltså beslutat sig för att spendera den kommande säsongen i Chicago.

– Möjligheten att lägga beslag på en Vézina-vinnande målvakt är sällsynt och en du inte kan tacka nej till, sade Chicagos general manager Stan Bowman i ett uttalande förra veckan.

– Marc-André förstärker vår målvaktssida, vårt lag och kommer att ha en stor påverkan på hela Blackhawks utveckling. Att ha en målvakt som honom i vårt lag gör att den talang vi har i laget just nu har ännu bättre möjlighet att nå hållbar framgång.



Fleury kommer från sin bästa säsong i karriären, där han vann 26 av 36 matcher, släppte in 1,98 mål per match i snitt samt räddade 92,8 procent av skotten han ställdes inför under grundserien. För sina insatser prisades 36-åringen med karriärens första Vézina Trophy, priset som delas ut till NHL:s bästa målvakt.

