"Skulle de spelat kvar i Sverige hade jag definitivt tagit ut dem"

Mitt i sommarvärmen i juli tar Juniorkronorna sin första skär mot 2022 års JVM. Men det blir utan storstjärnorna Lucas Raymond och Alexander Holtz. För hockeysverige.se förklarar förbundskapten Tomas Montén varför duon inte är uttagen till att följa med till USA senare i månaden.

– Skulle de ha spelat kvar i Sverige, varit utlånade och det hade varit klart hade jag definitivt tagit ut dem, säger Montén.



Det svenska samhället öppnas försiktigt upp stegvis efter den utdragna pandemi som hållet landet, för att inte säga hela världen, i ett järngrepp i nästan ett och ett halvt år. För Juniorkronornas förbundskapten Tomas Montén innebär det optimism kring att starta upp en säsong som förhoppningsvis inte ska bli lika rumphuggen som 2020/21.

Där blev nästan varenda landslagssamling antingen inställd eller avbruten i förtid på grund av coronasmittan. Och när det var dags för JVM i Edmonton stoppades Montén och flera andra ledare och spelare efter att ha testat positivt för smittan alldeles innan avresan.

Märkt av den tuffa fjolårssäsongen vågar han inte ta ut något i förskott. Juniorkronorna har en camp i Upplands Väsby 18-22 juli innan tanken är att man flyger till USA för World Junior Summer Showcase i Plymouth, Michigan där man ska möta USA och Finland 24-31 juli.

– OM vi kommer i väg, säger Tomas Montén med ett uppgivet skratt.

– Förhoppningen är att vi ska komma i väg, men man är ju pessimist i grunden (skratt). Peppar, peppar så verkar allt flyta på. Vi kommer testa spelarna innan vi samlas och ha dem boende i enkelrum bara för att minimera riskerna. Sedan kommer vi egentligen att testa oss bara för att flyga över. Men som det ser ut nu är det inga restriktioner eller testning där borta. De har sagt att allt ska vara öppet efter "fourth of July". De är bra på att bygga upp det där patriotiska.

"DET ÄR INGEN URSÄKT"

Förra säsongen fick inte Juniorkronorna mer än några träningsmatcher mot allsvenska Almtuna och Hockeyettan-laget Enköping – i slutet av augusti. Alla andra inplanerade turneringar ställdes in och efter att smittan stoppat flera spelare och ledare inför JVM slutade turneringen i Edmonton med en sorti redan i kvartsfinalspelet mot Finland.

– När vi har pratat med spelarna och gjort utvärdering efter turneringen är det det de pekar på som gick fel. Nu är det ingen ursäkt, för Finland hade samma upplägg och de slog oss i kvarten. Men vi kände ändå att det är jäkligt viktigt att få chans att jobba med gruppen, dels se vilka spelare vi ska ha med och dels jobba lite med gruppen, säger Montén som om allt går som det ska kommer att kunna skicka ett till stora delar annat lag till Tjeckien för en annan turnering i augusti.

Alexander Holtz och Lucas Raymond under JVM i Edmonton. Foto: Bildbyrån/Andy Devlin





När Tomas Montén presenterade truppen som han tar med sig till USA saknades både Lucas Raymond och Alexander Holtz. Det finns inget uppseendeväckande bakom det, utan handlar bara om att båda spelarna preparerar sig för att försöka slå sig in i NHL till hösten. Därmed är de i nuläget osäkra kort när det kommer till JVM framme i december. Under sina snart sex år som förbundskapten har Montén i princip alltid valt att ställa över den sortens spelare under somrarna, vilket exempelvis gällt Rasmus Dahlin och Adam Boqvist tidigare år.

– Jag har haft lite kontakt med "Ray" (Raymond) och Alex (Holtz), men inte ställt någon fråga. Eftersom vi inte vet om man får dem i december vill man inte ödsla plats för dem nu. Skulle de ha spelat kvar i Sverige, varit utlånade och det hade varit klart hade jag definitivt tagit ut dem. Då är det en annan grej. Men nu vill jag ta ut några andra och dessutom har de gjort två JVM vardera så vi känner varandra ganska bra vid det här laget.

Vad känner du kring Raymond och Holtz till JVM?

– Nu ska de ha en bra sommar och åka dit på camper hit och dit. Sedan får man se. Jag trodde inte att Jesper Bratt skulle ta plats i New Jersey direkt som junior, men det gjorde han så det är omöjligt att sia om det där. Jag kommer att ta en kontakt med dem framme i november och se vad de själva och deras klubbar känner, så får vi se om de blir tillgängliga.

Tomas Montén. Foto: Bildbyrån





"KÄNNS SOM EN SPÄNNANDE KULL"

Raymond och Holtz är de givna spetsarna i den svenska 02-kullen och det skulle givetvis vara ett enormt avbräck för det svenska laget om de inte kommer loss. Montén ser dock fin potential i det lag han har till sitt förfogande.

– Vi har haft två små samlingar med dem i februari och april och sedan var det ett gäng som var med på JVM som är med nu igen med Emil Andrae, Theodor Niederbach, Oskar Olausson och Zion Nybeck. Sedan var ju William Wallinder och William Eklund aktuella, men fick covid medan Helge Grans åkte som sista gubbe. De här killarna har man koll på plus några andra och det känns som en spännande kull, säger förbundskaptenen.

Men det är också en kull som han på sätt och vis inte har lika bra koll på som föregående kullar. Åtminstone till bredden sett.

– De fick ju aldrig fick spela U18-VM på grund av pandemin så det är på så vis den svåraste kullen att hålla koll på. Just därför valde vi att ta rätt många 02:or i truppen nu. Det är inte jättemånga 03:or med och det är många som höjt på ögonbrynen över det. Jag har sagt till dem som frågat att det är ett medvetet val att gå med ett lite äldre lag och framför allt försöka hitta en stomme bland de 02:or som åker nu och försöka hitta spelare att bygga ett JVM-lag kring.

Han nämner Andrae, Niederbach, Eklund, Nybeck och Olausson som potentiellt bärande spelare, men kastar också in några andra namn i mixen.

– Daniel Ljungman (Linköping) var med länge och väl inför JVM och sedan har vi Daniel Torgersson (Frölunda) som säkert hade varit jäkligt aktuell för JVM om han inte hade varit skadad. De har varit stöttespelare i U18-landslaget. Det är spelare som har varit med och dragit lasset när Alex och "Ray" spelat med oss i Juniorkronorna, säger Tomas Montén och lyfter samtidigt fram att målvakterna Jesper Wallstedt och Calle Clang antagligen är de enskilt två viktigaste spelarna för svenskt vidkommande den här säsongen.

– De är ryggraden i hela lagbygget. Att kunna ha två sådana målvakter som spelat så tidigt på hög nivå är en ynnest. Sedan kommer det att bli en jäkla fajt mellan dem, men det är ju det vi tycker är häftigt.

Daniel Torgersson. Foto: Bildbyrån/Carl Sandin





SEX SPELARE FÖDDA 2003

Truppen till USA innehåller sex spelare födda 2003, varav fem var med och tog U18-VM-brons i Texas under våren. Det handlar om målvakten Carl Lindbom, backarna Simon Edvinsson och Anton Olsson samt forwardsduon Isak Rosén och Simon Robertsson. Den sjätte är Växjös center Victor Stjernborg som var hemma och vann SM-guld i stället för att spela VM.



– Han har vi bara sett i Växjö, men där tycker jag att han har tagit stora kliv och han har haft stora roller tidigare även om han inte var med på VM, säger Montén om Stjernborg.

– Sedan finns det fler 03:or som står på kö därbakom. Jag tycker Sverige gjorde ett riktigt bra VM och framför allt en riktigt bra kvartsfinal mot USA och bronsmatch mot Finland. Vi kommer säkert att titta på de spelarna längre fram, inte minst när vi åker till Tjeckien lite senare i augusti.

Nästa säsongs JVM spelas återigen med Edmonton som huvudort, men Juniorkronorna har Red Deer som spelort i gruppspelet där man ställs mot USA, Ryssland, Slovakien och Schweiz i en synnerligen tuff grupp. Turneringen startar sedvanligt den 26 december och pågår till 5 januari.

Nedräkningen dit kan börja.

JUNIORKRONORNAS TRUPP

MÅLVAKTER



1. Jesper Wallstedt (Luleå)

30. Calle Clang (Rögle)

35. Carl Lindbom (Djurgården)

BACKAR

3. Leo Lööf (Ilves)

4. Emil Andrae (HV71)

5. Anton Olsson (Malmö)

6. Måns Forsfjäll (Skellefteå)

7. Simon Edvinsson (Frölunda)

8. Joel Nyström (Färjestad)

20. Helge Grans (Los Angeles Kings)

22. William Wallinder (Rögle)

FORWARDS

9. Daniel Ljungman (Linköping)

11. Jeremias Lindewall (Modo)

14. Alexander Ljungkrantz (Brynäs)

15. Åke Stakkestad (BIK Karlskoga)

16. Victor Stjernborg (Växjö)

17. William Eklund (Djurgården)

18. Zion Nybeck (HV71)

23. Isak Rosén (Leksand)

24. Elliot Ekmark (Linköping)

25. Isak Garfvé (Mora)

26. Simon Robertsson (Skellefteå)

27. Theodor Niederbach (Frölunda)

28. Oskar Olausson (HV71)

29. Daniel Torgersson (Frölunda)

