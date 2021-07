Ryktades till KHL – nu hamnar HV-forwarden i Finland

I våras var Filip Sandberg med om en tung degradering till Hockeyallsvenskan med HV71. Nu blir han inte kvar i Jönköping eller Sverige. Efter att först ha ryktats vara på väg till KHL fortsätter han i stället karriären i finska TPS Åbo. Det meddelar klubben i dag på sin webbsida.

– Sandberg är en spelare i sin bästa ålder, men han har fortfarande upplevt mycket i sin karriär. Filip tillför nya dimensioner till vårt anfallsspel med sin hastighet. Han är också känd som en utmärkt hårt arbetande lagspelare. Vi är mycket nöjda med hans ankomst till TPS, säger Tomi Kallio, sportchef i den finska klubben.



Filip Sandberg kommer från en säsong där han stod för 16 mål och 30 poäng på 52 matcher i HV71. Med det var han delad trea i den interna poängligan och delad tvåa med Anton Wedin i den interna målligan bakom Fredrik Forsberg (17 mål). I kvalet mot Brynäs lämnade Sandberg sedan isen poänglös i fem matcher.

KHL-KLUBBEN FÖRNEKADE – PÅ TWITTER

Efter säsongen gjorde ryska uppgifter gällande att forwarden tillsammans med lagkamraten Eric Martinsson skulle vara på väg till KHL och kinesiska Kunlun Red Star. Det förnekades dock av klubben på Twitter.

ℹ️ Contrary to the information shared in media, #KRS has never shown interest to and has no plans to sign 🇸🇪 players Eric Martinsson and Filip Sandberg #RedStarHockey pic.twitter.com/S4AR23grAH

— Kunlun Red Star (@KRSchina) April 19, 2021

Nu blir det alltså spel i TPS Åbo där han återförenas med tidigare HV71-backen Niklas Arell och även blir lagkamrat med backen Johan Ivarsson , som nyligen förlängde sitt kontrakt med klubben.

Filip Sandberg har under karriären spelat 309 SHL-matcher för HV71 och noterats för 121 poäng. Han har även gjort en sväng till Nordamerika och San Jose Sharks organisation där det blev 19 poäng på 53 AHL-matcher.

TV: Analys av HV71:s säsong 2020/21

Matchrapporter: Brynäs avgjorde matchserien mot HV 71 efter rysare Brynäs vann på nytt mot HV 71 HV 71 reducerar mot Brynäs efter seger Brynäs bara två segrar från nytt SHL-kontrakt Bra start för Brynäs efter seger mot HV 71 efter förlängningsdramatik