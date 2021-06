"Då kommer jag åka hem och spela i Sverige"

Han fick sitt stora genombrott i Hockeyallsvenskan den gångna säsongen och belönades med NHL-kontrakt. Viktor Lodin har dock förhoppningar om att bli kvar i Sverige ytterligare en säsong. Men blir det i så fall med Timrå?

– Vi pratar och hoppas på en lösning, säger Lodin i en intervju med hockeysverige.se.

Viktor Lodin kom att bli ett av Timrås viktigaste offensiva vapen under senaste säsongen. På 47 matcher i Hockeyallsvenskan svarade han för 14 mål och totalt 40 poäng. Bara trion Jonathan Dahlén, Jens Lööke och Albin Lundin svarade för mer poäng i Timrå. Samtidigt som Lodin gjorde en väldigt fin säsong har den även brokig.



– Det var en väldigt bra säsong både personligen och lagmässigt. Vi gick upp i SHL, vilket var vårt mål, och vi spelade bra under nästan hela säsongen, berättar Viktor Lodin då hockeysverige.se träffar honom för en intervju i byn Ullvi i utkanten av Leksand.

– För egen del gick det tyngre innan jul, men sedan tycker jag att det släppte och lossnade rejält. På så vis känner jag mig nöjd med både lagets och min egen insats.



Du satte dig i en onödig situation i augusti som fick stor medial uppmärksamhet, hur påverkade det din prestation under säsongen?

– Klart att det påverkade och jag har fått lära mig att hantera det på ett bra sätt under säsongen med allt ”trash talk” som är nu för tiden.

– Jag har bara försökt stänga av och skratta åt dom i stället. Även om det påverkat lite så har det gått bra.

Han har svårt att sätta ord på varför det lossnade efter jul.

– Egentligen vet jag inte vad som hände. Jag hade kanske blivit påverkat en del av det där i augusti. Efter jul släppte jag loss, spelade hockey och hade kul. Jag gjorde saker jag var bra på och försökte hjälpa laget så gott jag kunde.

"JAG AXLADE DEN ROLLEN EFTER JUL"

Timrå skulle ledas offensivt till stor del av kedjan med Dahlén, Lööke och Lundin, men styrkan under säsongen var ändå bredden och att övriga spelare tog rygg och större ansvar allt eftersom.



– Jag tyckte absolut att alla vi växte under säsongen. Samtidigt visste vi om att det var vår solklara första-line, första PP och allt sådant. Dom har också burit ett stort lass under säsongen.

– Sedan tycker jag många av dom andra i laget har köpt in sina roller och verkligen gjort ett riktigt bra jobb så det har inte bara hängt på första-linen. Det har varit några matcher där dom har haft dippar och andra då klivit fram.

– Det är också så ett bra lag ska se ut, att när den tänkta förstakedjan inte har en lyckad kväll finns det andra som kan kliva fram, vilket jag tycker att vi hade i vintras.



Du spelade visserligen några matcher med Vita Hästen 2019/20, men hur har du upplevt steget från SHL till Hockeyallsvenskan?

– Jag tycker att det var ett jättebra steg för mig. Jag hade, som du sa, testat på Hockeyallsvenskan lite i Vita Hästen, men den här säsongen var helt annorlunda. Att få kolla på dom bästa spelarna i Hockeyallsvenskan, Albin, Lööke och Dahlén, varje dag… Jag har lärt mig mycket av dom.

– Jag försöker ta efter jobbet dom gör varje dag. Samtidigt har vi haft väldigt bra ledare i laget med (Jacob) ”Jacke” Blomqvist, (Christopher) Liljewall och alla dom killarna. Vi har haft en väldigt bra grupp och det har fungerat extremt bra.



Nu fick du för första gången en bärande roll i ett seniorlag, hur har det påverkat dig som person?

– Jag tycker att jag spelar lite bättre när jag får ta ett större ansvar och press på mig. Det har känts bra, men jag tycker att jag axlade den rollen mer efter jul och tog för mig mer.

"ALLT VAR EXTREMT KONSTIGT"

Det blev till slut Timrå och Björklöven som fick covid-kvala om vilket av lagen som kommer att spela i SHL kommande säsong.



– Allt var extremt konstigt. Det är den värld vi lever i nu och bara att acceptera. Samtidigt var det så för alla lag. Vi hade några som blev sjuka och jag var en av dom som fick corona.



Hur dålig blev du?

– Jag kände inte av något speciellt. Jag hade lite hosta, men inget överdrivet. Det var runt 20 dagars uppehåll och det var såklart väldigt konstigt, vilket man kände av lite också. Vi försökte bara spela ut direkt när vi startade igång igen och det gick ju vägen.



Vad var det som skiljde lagen åt som du ser det?

– Jag tror faktiskt att vår grupp mådde bättre sett över hela säsongen. Björklöven hade haft mycket tjafs samtidigt som vår grupp fungerade extremt bra tillsammans.

– Vi hade ett mål inför säsongen, vilket var solklart för alla, och det var inget snack om att inte vi skulle uppnå det. Det tror jag var den stora biten, att vi alla hade bestämt oss. Vi hade inte heller så stora dippar utan var jämna under säsongen.

– Egentligen var det bara under slutspelet där vi inte var helt nöjda med våra matcher mot AIK och Västervik. Sedan lossnade det helt mot Björklöven. Jag vet inte om det var lite mentalt, men det blev verkligen en lyckad säsong.

Hur reagerade gruppen då Sebastian Hartmann fick en ful smäll som gjorde att han inte kunde spela mer i Hockeyallsvenskans final?

– Det var även en smäll på Hugo Reinhardt. Det kändes som att vi bestämde oss ännu mer där att det inte fanns en chans att dom skulle få ta steget upp. ”Det kommer bli vi som går upp”.

– Jag tyckte att det var skittråkigt för Hartmann som verkligen hade börjat komma i gång och vår kedja fungerade väldigt bra. Det var tråkigt att det skulle hända något sådant och att dom spelade så där, men det var bara att acceptera.

– Som jag sa bestämde vi oss ännu mer för att det skulle bli vi och inte dom som skulle ta steget upp. Vi gav lite extra för hans skulle.



Kan du klä ord på känslan då det stod klart att Timrå kommer att spela i SHL säsongen 2021/22?

– Det var sjukt roligt, säger 22-åringen samtidigt som han spricker upp i stort leende innan han fortsätter:

– En så lång säsong… Det roligaste jag har varit med om.

"VI PRATAR OCH HOPPAS PÅ EN LÖSNING"

Viktor Lodin har nyligen skrivit ett NHL-kontrakt med Ottawa, men i dagsläget är det inte riktigt klart var han kommer spela nästa säsong.

– Viktor fick rejäl seniorerfarenhet genom att spela en stor roll i Timrås avancemang den här säsongen. Han är lite av en ”late bloomer” då vi draftade honom som 19-åring. Det är en stor forward som kan spela antingen center eller på en kant och han har mycket skills samt har en näsa för att göra mål, sa Ottawas general manager Pierre Dorion efter att kontraktet var påskrivet.



Lodin:



– Tanken är att jag ska över på ”training campen” den 11 september och vara där en vecka. Jag får göra så gott jag kan på campen och se vart det leder. Det ska såklart bli väldigt kul.

– Sedan är tanken att jag ska vara kvar i Sverige en säsong till, men gör jag det bra på campen vill jag självklart stanna kvar där och slåss om en plats i NHL-laget.

Du kanske blir kvar i Sverige?

– Just nu vet jag egentligen inte så mycket, men jag har mina förhoppningar…

För du en dialog med Timrås sportchef Kent ”Nubben” Norberg om spel där kommande säsong?

– Ja, vi pratar och hoppas på en lösning.



Och om Ottawa erbjuder dig spel i AHL?

– Då kommer jag åka hem och spela i Sverige, vilket redan är bestämt.



Var har organisationen i Ottawa sagt om din framtid där?

– Dom tror på mig, att jag ska ta en tröja i Ottawa en dag. Som jag sa är tanken att jag ska stanna en säsong till i Sverige och sedan försöka ta en plats nästa säsong.

– Det känns väldigt inspirerande och kul. Jag tror knappt att jag fattat det här ännu, avslutar Viktor Lodin med ett leende.

