MJÖRNBERG: ”Jag vill bo i en stad och inte i en by eller liten håla”

För varje pusselbit som ramlar på plats står det mer och mer klart att laget kommer fortsätta vara slagkraftigt även kommande säsong trots en förestående flytt tillbaka till den tuffa söderserien. Senast i raden av nyförvärv in i HC Dalen är Alex Ek som bjöd på ett skönt citat när han presenterades.



Tanken har garanterat poppat upp hos inte bara mig, utan även er lite till mans.



”Well, well, HC Dalen fick sig en skjuts av att spela i den svagare västra serien, men nu blir det tuffare igen i den södra”.



Efter fjolårets succésäsong såg det ut som en rimlig utveckling. HC Dalen fick förvisso in ett par meriterade namn i laguppställningen, men samtidigt växte laget av att spela i en lite mindre konkurrenskraftig serie. Man lärde sig vinna och man byggde ett självförtroende som jag skulle vilja på

