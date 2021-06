Lehners stenhårda passning - efter stormatchen

Senast Robin Lehner fick chansen i Vegaskassen var match ett i den andra slutspelsrundan, mot Colorado. Då slutade det med sju insläppta mål och en solklar 7-1-förlust. Sedan dess har Marc-André Fleury varit Peter DeBoers klara förstaval i kassen.

Men efter två raka förluster, och en ordentlig tabbe i den senaste matchen, petades den Vezina Trophy-nominerade veteranen i natt. Robin Lehner fick göra comeback i kassen - och den här gången gick det betydligt bättre för den svenske burväktaren. Lehner räddade 27 av 28 skott, utsågs till matchens andra stjärna, och blev något av en hjälte för ett hårt pressat Vegaslag.

Svensken räddade nämligen 27 av 28 skott när Golden Knights vann med 2-1 efter förlängning och därmed kunde kvittera semifinalserien mot Montréal Canadiens till 2-2 i matcher. Efter matchen hyllades han stort av coachen DeBoer.

– Han var lysande. Men jag visste att han skulle vara bra. Han är en bra kille och en bra lagkamrat, konstaterade DeBoer.

Lehner snodde dock, i närmast vanlig ordning, rubrikerna även efter matchen när han skickade en stenhård passning till sina kritiker.

– Jag kom hit två timmar tidigt, så jag kunde läsa all skit ni skrev på twitter. För att motivera mig, sade han på presskonferensen efter hjälteinsatsen.

– "Flower" (Marc-André Fleury, reds.anm) har kommit väldigt nära det här året och supportat varandra. Vi bryr oss inte om allt brus där ute. Det är bara bra motivation för mig.

Det var länge 0-0 i matchen, innan Paul Byron gav Canadiens ledningmed en dryg minut kvar av den andra perioden. Brayden McNabb kvitterade sedan i slutperioden, framspelad av William Karlsson. Matchen gick till övertidsspel, och där avgjorde Nicolas Roy för bortalaget.

– Jag har alltid drömt om att göra mål i Bell Centre, i övertid, sade Vegas matchvinnare.

Nu står det alltså 2-2 i semifinalserien, som är nere i bäst av tre. Match fem och den eventuella match sju spelas i Las Vegas.

Nicolas Roy gets the GWG in OT‼️ #StanleyCup pic.twitter.com/lFVzIzHwQH