Vände och vann – efter jättemisstaget

Stanley Cup-slutspelets stora skrällgäng fortsätter att överraska.

I natt vann Montreal Canadiens med 3-2 efter förlängning över Vegas Golden Knights och leder nu med 2-1 i matcher mot storfavoriten.

Efter två matcher i Las Vegas vände nu serien upp till Kanada och Montreal – men det var bortalaget som etablerade ett massivt tryck. I den första perioden vann Vegas skotten med 17-3 men en, som vanligt, storspelande Carey Price såg till att det fortfarande var 0-0.



I början av den andra perioden fick han dock kapitulera då Nicolas Roy gav Golden Knights ledningen. Mindre än minuten senare kvitterade dock 'Habs' då succérookien Cole Caufield kom fri mot Marc-André Fleury och hängde dit sitt andra slutspelsmål för 1-1.

Vegas ledde skotten med hela 30-8 (!!) efter 40 spelade minuter men det var 1-1 inför den tredje perioden.

– Alla såg hur bra Price spelade i kväll, det var helt otroligt. Inte bara att spela så bra men att göra det för fansen också. Han höll oss kvar i matchen hela matchen och vi hade inte suttit här och pratat om segern utan honom, säger Josh Anderson om Price, som räddade 43 av 45 skott i matchen.

Vegas inledde starkt igen i den tredje och återtog ledningen då Alex Pietrangelo hittade nätet med ett handledsskott från distans.

Vegas ledde sedan med 2-1 ända fram till att två minuter återstod av den tredje perioden. Då dumpade Montreal in pucken i offensiv zon och Marc-André Fleury gick ut bakom det egna målet för att ta emot pucken. Stjärnmålvakten missar dock pucken som går mellan hans ben och rakt ut framför eget mål där Josh Anderson väntar och lägger in kvitteringen till 2-2 i ett helt öppet mål.



“Fleury’s puck handling has made a difference, huh Joe?”

*10 seconds later*

Oh lord.pic.twitter.com/xDhUV9llrs