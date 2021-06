Mats Hallin personifierade den ishockey som Södertälje SK stod för under 1970- och 80-talet. I artikelserien Bilden berättar han om resan från botten av SSK:s hierarki till NHL-karriären med New York Islanders där han vann två Stanley Cup-titlar.

– Jag önskar att flera juniorer gjorde så i dag, att man får börja längst ner och kriga sig uppåt. Nu finns det många som säger hur bra du är redan innan du har gjort någonting, säger Hallin.

Mats Hallin växte upp in Åkers Styckebruk och blev den första sörmlänning att vinna Stanley Cup, vilket han gjorde båden 1982 och 1983 med New York Islanders. Resan till NHL gick relativt snabbt från det att Eilert ”Garvis” Määttä hade fått honom att satsa fullt ut på hockeyn. Inför säsongen 1975/76 värvades Hallin till Södertälje SK.

– Södertälje hörde av sig och det var Kjell Svensson och Rickard Fagerlund som jag förhandlade mitt kontrakt med. Farsan (Sune Hallin som för övrigt spelat med Kjell Svensson i Åkers IF) skjutsade mig till Scaniarinken och sedan väntade han utanför. Det är inte som i dag då farsorna vill vara med. Det var mer att jag fick gå in och sköta det där själv.

– Jag var inte så kaxig då, men jag sa i alla fall till Rickard Fagerlund, som var en auktoritär kille, att jag tycker att jag ska ha så bra betalt som den sämst betalda i laget. Jag fick bara till svar att ”Du ska inte ha ett jävla öre”, skrattar Hallin

– Jag svarade bara ”Okej, var är papperna så skriver jag på”. Jag önskar att flera juniorer gjorde så i dag, att man får börja längst ner och kriga sig uppåt. Nu finns det många som säger hur bra du är redan innan du har gjort någonting.

– Så gick förhandlingarna till och sedan tog SSK bort Mats Ljung och Janne Bäck från laget och satte i stället in mig och ”Ralle” Kriegholm. Vi fick en gammal taxibil som hade gått 25 000 mil att åka med mellan Åker och Södertälje. Jag kommer ihåg att den där gamla K70:n stannade ute på E4:an i när vi skulle åka in till Åker. Då ser vi en långtradare komma längst bort på E4:an så vi fick hoppa ur och skjuta på den där bilen så vi inte skulle smälla.

"LADE PUCKEN PÅ MÅL – KÖRDE ÖVER EN GUBBE"

Första säsongen för Mats Hallin i Södertälje var 1976/77. Då svarade han för två mål och totalt sju poäng på 15 matcher.



– Vi tränade hårt och vi hade ett bra lag också. Kalle Lilja och Roffe Nilsson var också där som nya, men de båda var mer värvade som riktiga stjärnvärvningar. Södertälje var ändå ganska heta på den tiden.

– Jag kommer bland andra ihåg Kjell-Arne Wickström, Dan Landegren, Sverker Torstensson, Dick Yderström och så vidare. Just ”Dicka” hade jag som ”gympalärare” på dagarna och sedan var han min kedjekompis på kvällen. Jag fick bra betyg av honom så jag skötte väl mig hyfsat i alla fall.

Du spelade väl en hel del med Kjell-Arne Wickström?

– Ja, vi spelade ihop en del. Han spelade en modern ishockey då liknande den som spelas i dag. Han var väldigt bra på att skydda puck samtidigt som han var tuff runt kassen.

Hur var det att som 19-åring kliva in i SSK och spela den fysiska hockey som du stod för?

– Det var okej. Kjelle Svensson var tränare något år och han gillade min spelstil. Jag kommer ihåg en gång när han hade Kjell Svenssons hockeyskola här i Södertälje. Det här var något år innan. Då skulle vi spela mot ledarna. Jag ville göra intryck och Kjell stod i mål då.

– Jag kommer ihåg att jag lade pucken på mål och sedan körde jag över gubben. Han blev tokig, skrattar Hallin och fortsätter:

– Landegren, Kjell-Arne och de andra spelarna tyckte väl det där var lite kul eftersom jag inte brydde mig. Han blev förbannad givetvis, men efter ett tag tänkte han att jag har något som gör att jag kommer att kunna fungera i ett lag.

ÅKTE UR ELITSERIEN

Säsongen 1977/78 blev ett svart år för hockeyn i Södertälje eftersom SSK, med Hallin i laget, åkte ur elitserien.

– Staden mådde inget bra då. Jag kommer ihåg när slutsignalen gick i den sista matchen i kvalet året efter. Vi mötte HV71 och Hannu Aravirta slog av klubban mot målburen. Sedan slängde han klubban och jag kommer bakom och får den mitt i solarplexus. Jag tappar luften, ligger ner på isen samtidigt kommer det glasflaskor, pang, och slår ner vid sidan av mig.

– När vi åkte ur var man ändå ung och mycket snabbare med att släppa och gå vidare. I dag säger man att det är bra med rutin i kvalserien och så vidare, men jag vet inte om det alltid är så bra. Många gånger är det unga spelarna som är obrydda av konsekvensen och spelar i nuet. Därför är det många gånger som amerikaner är bättre i sådana lägen när trycket blir så hårt på spelarna som är härifrån.

Säsongen 1979/80 återvände Södertälje SK till elitserien efter att i sista omgången av kvalserien besegrat Mora med 6-2. Jan-Erik Dantoft var för övrigt tvåmålsskytt i matchen. Hallin svarade för tre mål på fyra matcher och för en mycket stark kvalserie.

– Jag var bra på gång där. Jag tror att Islanders såg mig i kvalseriematcherna plus i någon AIK-match i elitserien året efter där jag gjorde två mål, vilket sedan gav mig chansen att åka över dit.

– Vi hade ett bra lag med ”Lill-Janne” Eriksson, Thomas ”Malin” Jernberg, Krister ”Nippe” Bergström, Jan-Erik Dantoft, jag, ”Dicka” Yderström och så vidare. Målvakter var Åke Andersson och Lars Fernqvist.

