Uppfyller SHL-drömmen – som 32-åring: "Galet roligt"

Det hör inte till vanligheterna att man får sin första riktiga chans i SHL efter att ha passerat 30-strecket. Men för veteranbacken Per Svensson är det precis en sådan möjlighet som nu har uppenbarat sig efter avancemanget med Timrå.

– Det är otroligt kul och inspirerande, säger 32-åringen till hockeysverige.se.

473 matcher i Hockeyallsvenskan och två SHL-matcher under en kort sejour i AIK för drygt sju år sedan. Det är backen Per Svenssons hockeykarriär i väldigt stora drag. Den store, fysiske backen med rötterna i småländska Virserum har i princip varit synonym med den svenska andraligan under sina år som elitspelare.

Men trots att han kommit upp i en hockeymässigt sett aktningsvärd ålder har drömmen om att en dag kunna kalla sig SHL-spelare fortlevt.

– När jag spelade i Almtuna och det började pratas om ny arena i Uppsala, då var målbilden såklart att gå upp i SHL med dem. Sedan drog det där ut på tiden..., konstaterar han skrockande till hockeysverige.se.

– Nu får jag den här chansen och det känns rätt. Jag är fräsch i kroppen och har hungern. För mig har det varit ett stort mål att spela i SHL och att få göra det till hösten, det är otroligt kul och inspirerande.

Ja, för efter avancemanget till SHL med Timrå blev det under tisdagen officiellt att 32-åringen tar klivet upp i toppligan med nykomlingen.

– Det är galet roligt att äntligen få göra det efter så här många år, säger han.

– Det var ganska skönt att komma till ett lag som hade ett så tydligt mål att gå upp ändå. Det kändes verkligen som alla i hela klubben, för första stund, gick ut och tävlade för det. Personligen känns det som jag har bidragit med vad jag var här för att bidra med; det fysiska spelet och defensiven.



Per Svensson i aktion i allsvenska finalen mot Björklöven. Foto: Bildbyrån/Pär Olert

Det har varit en lång resa hit för dig. Vad är det som har motiverat dig att fortsätta kriga på efter alla år i allsvenskan?

– Jag har känt varje år att jag har blivit bättre och det har varit en drivkraft. Så länge man utvecklas och blir bättre, varför ska man då bryta? Förr eller senare kommer det att lossna om man konsekvent fortsätter att göra rätt saker och skapar goda vanor. Nu får jag den där chansen och då är det bara att visa att man förtjänat det också.

– Det är klart att det varit perioder när man blivit less, men så är det oavsett vad man håller på med. Så länge man har mål och drömmar tar man sig igenom det där. Sedan är ju hockey i grund och botten jäkligt roligt, så det är en stor del i att man har fortsatt att kämpa för det här.

TACKAR ALMTUNA FÖR UTVECKLINGEN

Vad är det som har tagit dig hela vägen till SHL då?

– I stora drag är det alla åren i Almtuna. Där fick jag vara en ledande och bärande spelare på och utanför isen. Det är det som har gjort att man tagit steg för varje år. Det är klart att man kunde gått till något annat lag, men då kanske man hade hamnat i en annan roll och inte fått samma möjligheter till utveckling. Sedan är det klart att Timrå har betytt mycket här det senaste året.

Ni var ett dominant lag i Hockeyallsvenskan. men vad ska man förvänta sig av Timrå som nykomling i SHL?

– Svårt att säga, men vi har en bra grupp från förra året och många unga spelare som kommer att fortsätta att utvecklas och ta steg. Vi har gått ut och sagt att vi siktar på att nå play-in och det är där vi ska vara tycker jag.

Vad känner du kring truppbygget så här långt, är det någon spelare som ni plockat in som sticker ut?

– En spelare som Didrik Strömberg, som är en maskin ute på isen, är såklart en tillgång. Över huvud taget tycker jag att vi har bra, defensivt starka pjäser och jag tror att det är rätt väg att gå att bygga bakifrån på det sättet.

– Sedan har vi fått in en kille som Robin Alvarez som ändå har spelat ett par år i ligan och vet vad som krävs, precis som Christopher Liljewall och Jacob Blomqvist som också blir kvar. Det saknas inte rutin. Jag tycker att vi är på rätt väg.

Det blev bara runt tio dagars vila för Timråspelarna efter finalserien mot Björklöven. Nu tränar man för fullt fram till midsommar innan det blir sommarsemester. Sedan hägrar en efterlängtad SHL-premiär i september. För Per Svensson kommer den av många anledningar att vara extra speciell.

