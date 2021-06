Stortalangen lämnar Malmö – för NHL

Malmö Redhawks hade egentligen Helge Grans kontrakterad för SHL-spel nästa säsong också.

Men nu ser Skåneklubben ut att tappa den 19-årige backtalangen till NHL. Under fredagskvällen meddelade nämligen Los Angeles Kings att de skriver ett treårskontrakt med Grans.

Backen, som är född i Ljungby och har Troja/Ljungby som moderklubb, kom till Malmö säsongen 2017/18 och fick göra SHL-debut säsongen därpå.

Totalt har 19-åringen spelat 69 matcher i SHL. Den gångna säsongen blev det tolv poäng på 43 matcher i Malmö för smålänningen.

The LA Kings signed defenseman Helge Grans to a three-year, entry-level contract.



