"Det säger mig att de har intervjuat Grönborg"

Buffalo Sabres är ett av alla NHL-lag som behöver anställa en ny head coach under sommaren. I podcasten 31 Thoughts säger Elliotte Friedman att han tror att Rikard Grönborg är en av kandidaterna klubben har intervjuat för jobbet.

– Jag tror att Buffalo var ett av lagen som var intresserade av honom redan när de anställde Ralph Kruger, säger Friedman i podcasten.

Buffalo Sabres upplevde en NHL-säsong från helvetet och avslutade densamma som hela grundseriens sämsta lag med blott 15 vinster och 37 inspelade poäng på 56 matcher.

Under säsongen fick huvudtränaren Ralph Krueger lämna sitt jobb. Han ersattes temporärt av Don Granato under grundseriens slutskede. Nu står Sabres general manager Kevyn Adams inför uppdraget att hitta en ny coach. Tidigare har Pierre LeBrun på The Athletic avslöjat att Arizonas tidigare coach Rick Tocchetska ha intervjuats för uppdraget, liksom veteranen Bruce Boudreau, som har ett förflutet i Washington, Anaheim och Minnesota.

Nu kastar Sportsnets Elliotte Friedman in ytterligare ett namn i hatten. Nämligen Rikard Grönborg.

I podcasten 31 Thoughts hänvisar han till en pressträff som Kevyn Adams har haft där han pratat om den vakanta positionen i lagets bås.

– En av saker som var intressanta var att de pratade om coacher, om europeiska coacher. Det säger mig att de har intervjuat Rikard Grönborg, säger Friedman.

Hans podcastkollega Jeff Marek svarar med att undra om inte Grönborg är en coach som flera NHL-klubbar har haft på sin radar.

– Jo, jag tror att Buffalo var ett av lagen som var intresserade när de anställde Ralph Krueger, säger Friedman då.

Rickard Grönborg är sedan två säsonger tillbaka anställd som huvudtränare för schweiziska ZSC Lions. Innan han tog det jobbet var han förbundskapten för Tre Kronor under tre säsonger och var då med om att vinna två raka VM-guld, 2017 och 2018. Efter gulden började hans namn dyka upp i allt fler NHL-spekulationer och han intervjuades bland annat av New York Rangers innan David Quinn fick jobbet som coach där 2018.

TV: Pastrnaks sköna gest – efter häcklandet