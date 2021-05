Bekräftar: NHL-forwarden klar för SHL-spel

För en vecka sedan kom Expressen med uppgifter om att Dale Weise kunde vara på ingång till IK Oskarshamn – något som dock förnekades av klubbens sportchef Thomas Fröberg.

Nu verkar dock övergången vara klar.

På Twitter går Habs Tonight nämligen ut och gratulerar 32-åringen till SHL-kontraktet med Oskarshamn. Det anmärkningsvärda med detta är att Habs Tonight grundades av Weise själv och det är han som driver Montrealfans-kontot.

Congratulations to former Montreal Canadien and @habstonight founder @daleweise22 on signing in Sweden with IK Oskarshamn #gohabsgo pic.twitter.com/90M6DvJiJB