Han kan bli Seattles första coach

Efter fyra år lämnar Rick Tocchet nu Arizona Coyotes. Det var fyra relativt starka år, där dock en rörig tid i klubben i övrigt mer eller mindre omöjliggjorde att laget skulle nå framgång på isen.

Tocchet själv har dock stärkt sin status i NHL. Det tydliggörs inte minst av faktumet att han nu kommer intervjuas för två av de lediga huvudtränarjobben till kommande säsong. Enligt insidern Frank Seravalli ska 57-åringen intervjuas av Seattle Kraken - och Sportsnets Elliotte Friedman rapporterar att Tocchet också ska intervjuas av New York Rangers.

Just Seattle-uppgifterna är intressanta. Det har tidigare spekulerats om flera tunga namn som är aktuella för jobbet, däribland Gerard Gallant, men Tocchet är den första som rapporteras få en intervju med den nya NHL-klubben. Skulle han landa något av head coach-jobben blir det tredje gången den tidigare spelartuffingen blir huvudtränare. Han var det också under en dryg säsong i Tampa Bay, 2009 till 2010. Främst har han en karriär som assisterande tränare, i Colorado, Phoenix och Pittsburgh. I den sistnämnda klubben vann han Stanley Cup både 2016 och 2017.

Förutom Rangers och Seattle ska även just Arizona samt Columbus Blue Jackets anställa en ny huvudtränare till kommande säsong.

