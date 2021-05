Inledde säsongen i Ettan - skriver kontrakt med Tampa Bay

Tanken var att Jack Thompson skulle göra sin tredje säsong i Sudbury Wolves i OHL. Pandemin gjorde dock att Thompson lånades ut till Surahammar i HockeyEttan för att få speltid.

I HockeyEttan gjorde Thompson 9+9 på 18 matcher. När säsongen var slut i Sverige flög han till Nordamerika och spelade en AHL-match med Tampa Bays farmarlag Syracuse Crunch.

Nu skriver Thompson NHL-kontrakt med Lightning. Den 19-årige backen tingades av mästarna i tredjerundan av draften förra året, och sajnar nu ett treårigt rookiekontrakt med klubben.

Dream come true signing my first NHL contract with the @TBLightning , Thank you to everyone who has helped me get here. pic.twitter.com/E1uXetOjNh