Efter SM-guldet – skriver på för Toronto

Erik Källgrenpresenterades av Frölunda så sent som i förrgår. I dag presenteras han av ytterligare en klubb. Under onsdagen meddelade nämligen Toronto Maple Leafs att de sajnat 24-åringen till ett tvåårigt tvåvägskontrakt värt 750 000 dollar per säsong vid NHL-spel.

Beskedet kommer efter en säsong som kröntes med att Källgren hjälpte Växjö Lakers till SM-guld förra veckan. Detta efter att ha fått hoppa in och ersätta skadade Viktor Fasth i semifinalen och finalen.

Det här är andra gången stockholmaren skriver NHL-kontrakt. Efter att ursprungligen ha draftats av Arizona Coyotes i sjunde rundan 2015 flyttade han till Nordamerika för att representera klubben inför säsongen 2019/20. Det blev dock bara två matcher i AHL och tre i ECHL innan han bröt kontraktet med Coyotes och återvände till Sverige genom att skriva på för Växjö.

Den här säsongen gjorde han 21 matcher i grundserien och hade en räddningsprocent på 91,1. I slutspelet blev det tio framträdanden och en räddningsprocent på 93.

