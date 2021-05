Uppgifter: De vill värva Oscar Dansk

27-årige Oscar Dansk har sammanlagt gjort ett decennium Nordamerika. Efter en sväng hem till Sverige återvände han till Nordamerika 2017, och nu gör den svenske målvakten sitt fjärde år i Vegas organisation. Han har under de åren gjort sex matcher i NHL och 106 i AHL.

Nu sitter han på ett utgående kontrakt, och frågan är om det blir en fortsättning i Nordamerika. Enligt sportutgåvan av ryska Business Online diskuterar Dansk nämligen en framtid med KHL-klubben Spartak Moskva. Spartak har de tre senaste åren haft SHL-profilen Julius Hudacek om förstemålvakt, men till kommande säsong har man bara Aleksej Krasikov på kontrakt. Nu uppges man alltså vilja ha in Oscar Dansk som ersättare till Hudacek.

Den här säsongen har det blivit en NHL-match och elva matcher i farmarligan för den tidigare Brynäs- och Röglemålvakten.

According to @Sport_BO´s report, #TreKronor G Oscar Dansk is in talks with #KHL side @spartak_hc. Now he plays for #NHL club @GoldenKnights. #VegasBorn #HockeyTwitter