Efter SHL-avancemanget – vinner ärofyllt pris

Under måndagen tillkännagavs vem som tar hem det ärofyllda priset som den bästa tränaren inom svensk ishockey under 2021.

På Svenska Ishockeyförbundets hemsida presenteras Timråtränaren Fredrik Andersson som Årets Coach. '

"Fredrik Anderssons engagemang för ishockeyn smittar av sig på alla och han är i alla lägen villig att anamma nya idéer. Han har också en förmåga att läsa spelet och vara taktisk som coach", lyder motiveringen.



Han är därmed den blott andra Timråtränaren någonsin att ta hem priset. Först var Peo Larsson 2001.

Tidigare vinnare av Årets Coach:

2019: Håkan Åhlund, IK Oskarshamn

2018: Sam Hallam, Växjö Lakers

2017: Thomas Berglund, Brynäs IF

2016: Per-Erik Johnsson, Leksands IF

2015: Per Hånberg, Karlskrona HK

2014: Hans Wallson, Skellefteå AIK

2013: Peter Andersson, Örebro HK

2012: Tommy Jonsson, Brynäs IF

2011: Roger Melin, AIK

2010: Hardy Nilsson, Djurgårdens IF

2009: Per-Erik Johnsson och Tommy Samuelsson, Färjestad BK

2008: Kent Johansson, HV71

2007: Harald Lückner, Modo Hockey

2006: Bengt-Åke Gustafsson, Tre Kronor

2005: Stephan Lundh, Frölunda HC

2004: Pär Mårts, HV71

2003: Conny Evensson, Västra Frölunda

2002: Jim Brithén, Modo Hockey

2001: Peo Larsson, Timrå IK

2000: Hardy Nilsson, Djurgårdens IF

1999: Roger Melin, Brynäs IF

1998: Bo Lennartsson, Färjestad BK

1997: Per Bäckman, Färjestad BK

1996: Lars Falk, Västra Frölunda

1995: Sune Bergman, HV71

1994: Kent Forsberg, Modo Hockey

1993: Tommy Sandlin, Brynäs IF

1992: Tommy Sandlin, Brynäs IF

TV: Leif Boork i Wikegård VS

Matchrapporter: Timrå avgjorde matchserien mot Björklöven Timrå tog ny seger i serien mot Björklöven Timrå vann på nytt mot Björklöven