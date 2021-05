Kings vände och vann – Lias målskytt

Flytten från New York Rangers till Los Angeles Kings har inte inneburit att 22-årige Lias Andersson fått spela uteslutande NHL-hockey, direkt. I natt gjorde Andersson sin 15:e NHL-match för Kings den här säsongen och sin blott femte match sedan mitten av februari.

I natt visade han emellertid framfötterna för sitt Kings. I bortamötet med Anaheim Ducks så såg Andersson till att kvittera matchen till 1–1 med fem minuter kvar av den tredje perioden, vilket var Anderssons tredje NHL-mål för säsongen.

De tre mål han gjort under årets säsong är ett personligt målrekord för Andersson på NHL-nivå, då han under sina säsonger i New York Rangers gjorde som mest två mål på en och samma säsong.

Efter Anderssons kvittering lyckades Kings vända på matchen, då Anze Kopitar lyfte in en backhand bakom John Gibson när endast 56 sekunder återstod av ordinarie matchtid.

Trots segern ser det alltjämt tufft ut för Kings att nå en slutspelsplats denna säsong, då man för tillfället ligger på en sjundeplats i den västra divisionen med åtta poäng upp till fjärdeplatsen med åtta matcher kvar att spela av grundserien.

Anaheim Ducks – Los Angeles Kings 1–2 (1–0, 0–0, 0–2)

Anaheim: Haydn Fleury (2).

Los Angeles: Lias Andersson (3), Anze Kopitar (12).