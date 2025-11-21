Stark sista period avgjorde för Ottawa borta mot Anaheim Ducks

Seger för Ottawa med 3–2 mot Anaheim Ducks

Drake Batherson matchvinnare för Ottawa

Ottawas tionde seger

En jämn match mellan hemmalaget Anaheim Ducks och gästande Ottawa avgjordes först i tredje perioden. Där var Ottawa starkare och vann matchen i NHL med 3–2 (1–0, 1–2, 1–0).

Segermålet för Ottawa stod Drake Batherson för 18.02 in i tredje perioden.

Anaheim Ducks–Ottawa – mål för mål

Efter 16 minuters spel gjorde Ottawa 0–1.

Mason McTavish och Beckett Sennecke låg sen bakom vändningen till 2–1 för Anaheim Ducks.

Ottawa kvitterade till 2–2 genom Shane Pinto i andra perioden.

Drake Batherson stod för målet när laget avgjorde matchen med 1.58 kvar att spela assisterad av Jordan Spence.

Anaheim Ducks har två vinster och tre förluster och 12–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Ottawa har tre vinster och två förluster och 14–11 i målskillnad. Det här var Anaheim Ducks tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Ottawas sjätte uddamålsseger.

Det här betyder att Ottawa ligger på andra plats i Atlantic division och att Anaheim Ducks fortfarande leder Pacific division, en poäng före Vegas. En poäng skiljer lagen åt.

Den 14 mars spelar lagen mot varandra på nytt, i Canadian Tire Centre.

Söndag 23 november möter Anaheim Ducks Vegas hemma 04.00 och Ottawa möter San Jose borta 01.00.

Anaheim Ducks–Ottawa 2–3 (0–1, 2–1, 0–1)

NHL, Honda Center

Första perioden: 0–1 (16.39) Nick Cousins (Nick Jensen, Dylan Cozens).

Andra perioden: 1–1 (33.08) Beckett Sennecke (Cutter Gauthier, Leo Carlsson), 2–1 (34.34) Mason McTavish (Chris Kreider, Troy Terry), 2–2 (39.02) Shane Pinto (Stephen Halliday, David Perron).

Tredje perioden: 2–3 (58.02) Drake Batherson (Jordan Spence).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Anaheim Ducks: 2-0-3

Ottawa: 3-1-1

Nästa match:

Anaheim Ducks: Vegas Golden Knights, hemma, 23 november

Ottawa: San Jose Sharks, borta, 23 november