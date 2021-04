Kanada körde över Småkronorna – när stjärnan gjorde hattrick

Det stjärnspäckade kanadensiska laget körde över Småkronorna med 12-1. Den kanadensiska kapten tillika stortalangen, Shane Wright imponerade stort och stod för ett hattrick i krossen.

Det blev en blytung match för Småkronorna, som redan efter första perioden låg under med 4-0.

När Kanada fick chansen i powerplay tidigt i den första perioden var det supertalangen och den kanadensiske kaptenen Shane Wright, som direkt hittade nätet och gjorde 1-0.

Team Canada opens the scoring. #U18Worlds 🇨🇦 Of course it's Shane Wright! The #2022NHLDraft top prospect with a rip on the power play. Brandt Clarke ( #2021NHLDraft ) with the helper. https://t.co/yYCMD6dbew pic.twitter.com/FzhNDFCq0M

Efter kanadensarnas första mål var det frittfall. Den kanadensiske backen Brandt Clarke utökade ledningen till 2-0. Underbarnet Connor Bedard hittade fram till Brett Harrison , som gjorde 3-0 med ett skott från slottet. Sista målet i perioden gjorde Francesco Pinelli

Efter kanadensarnas fjärde mål i den första perioden, valde det svenska tränarteamet att plocka ut Carl Lindbom och istället skicka in Viggo Andrén, som höll tätt i periodens slutskede.

Sveriges farligaste chans i perioden kom när William Strömgren kunde bryta en passning på den offensiva blålinjen. Strömgren tog sig själv till ett friläge, men kunde inte hitta in bakom den kanadensiske målvakten Thomas Milic.

Den andra perioden inleddes likt den första. Shane Wright, som prickade in matchens första mål, hittade nätet bara 30 sekunder in i perioden och Kanada fortsatte producera framåt.

Efter det tidiga 5-0-målet hittade backen Nolan Allan fram till 6-0 genom ett skott från blålinjen. Bara någon minut senare var det dags igen och när William Strömgren inte fick med sig pucken i försvarszonen, kunde Ryan Winterton göra 7-0.

Sent i den andra perioden fick Sverige chansen i powerplay, men det blev inget mål framåt. Istället var det Shane Wright, som pricksköt in sitt tredje mål i matchen och Kanadas åttonde.

🚨🚨🚨 SHANE WRIGHT HAT TRICK ALERT! #U18Worlds



🇨🇦 The captain and #2022NHLDraft eligible casually strolls in on the penalty kill and rifles home his third of the night. Canada takes an 8-0 lead.https://t.co/IE9e7pBVqr pic.twitter.com/ZUUJAPjtps