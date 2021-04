Ryske stortalangen skriver NHL-kontrakt – och blir utlånad

Han gjorde stor succé med tre mål på lika många matcher i höstens Karjala Tournament. Detta efter att Rodion Amirov draftats som 15:e spelare av Toronto Maple Leafs i NHL-draften.

19-åringen har nu skrivit under sitt treåriga rookiekontrakt med NHL-klubben, men samtidigt står det klart att han kommer att spela i KHL även under 2021/22. Där har han under de två senaste säsongerna spelat för moderklubben Salavat Jaljev Ufa – och kommer att göra det även kommande säsong. Det skriver hans agent Dan Milstein på Twitter.

Proud to announce that Rodin Amirov (1st. rd 2020 NHL draft) signs 3 year NHL contract with the Toronto Maple Leafs and is assigned back to Ufa, KHL for continued development. P.S. plan is to work with TML development staff off-season this & next year in Toronto #WeAreGoldStar! pic.twitter.com/8z2YCN48fe