1000 matcher för "Bäckis": "Måste fortsätta och inte vara nöjd"

I natt spelar Nicklas Bäckström sin 1000:e match i NHL för Washington Capitals.

"Bäckis" har snart spelat 14 NHL-säsonger och har hunnit samla på sig 714 assist, 971 poäng, en Stanley Cup och är redan en av Sveriges bästa NHL-spelare genom tiderna.

– Det är uppenbarligen en trevlig milstolpe, men samtidigt känns det som om jag har många år kvar, säger 33-åringen till NHL.com om den stora milstolpen.

När Washington Capitals tar emot bottenlaget Buffalo Sabers i Capital One Arena kommer fokuset hamna lite extra på Valbosonen Nicklas Bäckström

I natt kommer spelgeniet nämligen spela sin 1000:e match i Capitals-tröjan och bli den andra spelaren i organisationens snart femtio år långa historia att nå den milstolpen. "Bäckis" blir samtidigt den 14:e svensken genom tiderna att nå 1000 NHL-matcher.

– Först och främst, bara att få 1000 matcher, det är många matcher i denna liga och jag är stolt över det. För det andra är jag mycket lycklig över att fått göra det med ett och samma lag och jag är väldigt lycklig över det, säger han till NHL.com inför nattens match.

2006 draftades Nicklas Bäckström som fjärde spelare av Washington Capitals och det var inte vem som helst som gjorde valet officiellt. Den evige radarpartern Aleksandr Ovetjkin var den personen som yttrade orden "The Washington Capitals are happy to pick Nicklas Bäckström" på bruten engelska.

Sedan dess har de två klubblegendarerna suttit ihop i 14 säsonger och på samma sätt som det är omöjligt att nämna "Bäckis" när man ser tillbaka på Ovetjkins karriär är det svårt att inte nämna "Ovie" när man ser tillbaka på Bäckströms.

– Vi började tillsammans att bygga detta förhållande och bygga den här kemin och vi tycker om att spela tillsammans. Jag tror att alla förstår hur vi behöver spela och när vi gör det har vi alltid kul, säger Ovetjkin om den svenske lagkamraten.

I karriären har Bäckström spelat fram till 269 av ryssens 728 mål, ungefär 37 procent av Ovetjkins samtliga mål i NHL.

"EN FANTASTISK UPPLEVELSE"

Tillsammans med Capitals var säsongen 2018 extra speciell för svensken som för första gången i karriären kunde titulera sig som Stanley Cup-mästare. Washington hade inte tagit sig förbi andra rundan i Stanley Cup-slutspelet på 20 år innan den efterlängtade titeln säkrades av Bäckström och hans radarpartner.

– Om du tittar på våra karriärer hittills har det varit väldigt speciellt. Många upp- och nedgångar, men samtidigt fick vi dela 2018, vilket var en fantastisk upplevelse. Vi båda blir äldre, men vi är inte tillfredsställda ännu vilket är en bra sak, säger "Bäckis" om titeln.

Ytterligare en lagkamrat som vill stämma in i hyllningskören inför milstolpen är T.J. Oshie som har spelat tillsammans med Bäckström i sex säsonger.

– "Ovie" (Aleksandr Ovetjkin) är förmodligen nummer ett och "Nick" (Nicklas Bäckström) är nära 1A om man ser till vad dessa killar betyder för den här organisationen. "Nick" är en speciell spelare i den bemärkelsen att han gör alla omkring sig bättre, inklusive mig själv. Vem vet hur mycket pengar han har tjänat åt andra killar med hans framspelningar och han har aldrig bett om beröm för något av det. Det är en fantastisk kvalitet i den tiden vi lever i, säger han om svensken.

Nicklas Bäckström inför match säsongen 2020/21. Foto: GEOFF BURKE/USAToday-Sports

"VISAT SIG VARA BÄTTRE ÄN VAD JAG TRODDE"

När seniorkarriären tog fart spelade Bäckström i Brynäs IF där han under första säsongen i Elitserien stod för 26 poäng på 46 matcher. Efter att "Bäckis" draftades blev det ytterligare ett år i Sverige och Elitserien.



Båda åren prisades han som Årets Junior i Sverige. Trots det har Ross Mahoney, Washingtons nuvarande assisterande general manager, som då agerade huvudansvarig talangscout, inte ens kunnat drömma om den utvecklingen som centern har fått under karriären.

– Det fungerade bättre än jag trodde. Vi hade Nick mycket högt upp på vår lista inför draften och vi valde honom som fjärde spelare. Då förväntar du dig en spelare som ska göra stort intryck, men "Nick" har visat sig vara ännu bättre än jag trodde, säger han.

I början av karriären var Bäckström mer en målgörare än den assistmakare som alla har lärt känna honom som. Vilket efter junioråren även blev en självklarhet för den stjärncentern.

– Jag förändrades bara. Det är uppenbarligen speciellt att göra ett mål, men det är trevligt att ha en fin framspelning också. Jag tror inte att man kan jämföra dem båda, det är trevligt att vara med. Det betyder att du skapar poängchanser, säger han.

Nicklas Bäckström firar Stanley Cup-segern 2018. Foto: ALEX BRANDON/USAToday-Sports

"JAG HAR MÅNGA ÅR KVAR"

Bäckström, som fyllde 33 år i november, hoppas även han får avsluta NHL-karriären där allting började.



– Om det kunde hända skulle det vara perfekt. Jag älskar laget, jag älskar staden, jag älskar fansen och allt. Det är viktigt. Jag och min familj har förälskat oss i staden, så det hade varit fantastiskt om jag kan göra det (avsluta karriären) här, säger han.

Däremot är karriären inte nära ett slut ännu. "Bäckis" planerar på att fortsätta flera säsonger framöver – hans kontrakt löper till och med säsongen 2024/25. Den 1000:e matchen är bara ett steg på den långa stigen.

– Det är uppenbarligen en trevlig milstolpe, men samtidigt känns det som om jag har många år kvar. Det handlar mer om mentaliteten "Fortsätt" och inte att vara nöjd utan att sträva efter mer. Det är tankesättet du måste ha, eller åtminstone jag, säger den snart tusen matcher rike Nicklas Bäckström.

TV: De rankas som de största Stanley Cup-favoriterna 2021