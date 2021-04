Lämnar Frölunda - klar för ny klubb

Efter fyra år i Frölunda lämnar Johan Mattsson klubben. Den 28-årige målvakten, som blir 29 om en dryg vecka, kommer i stället testa på spel utomlands för första gången som senior.

Mattsson har nämligen skrivit på ett ettårskontrakt med den lettiska KHL-klubben Dinamo Riga, skriver klubben på sin hemsida. Det blir dock inte första gången svensken spelar utomlands, eftersom han spelade i både OHL och USHL som junior.

Under åren i Frölunda var målvakten med och vann ett SM-guld och två CHL-titlar. Den här säsongen spelade han 23 matcher i SHL, räddade 90,5 procent av skotten och släppte in strax under 2,5 mål per match.

