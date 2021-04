"Brynäs måste bara vara i SHL - jag tycker verkligen det"

Han vann två SM-guld med klubben innan han tog klivet över Atlanten. Nu följer Börje Salming sitt Brynäs i det ångestfyllda kvalet mot HV71.

– Brynäs måste bara vara med i SHL. Jag tycker verkligen det. Det är ett anrikt lag som inte får försvinna, säger han till hockeysverige.se.

NACKA STRAND (Hockeysverige.se)



Brynäs går just nu sin tuffaste match under många år. I en direkt kvalserie mot HV71 slåss laget om sin existens i SHL kommande säsong. Så här långt är det fördel Brynäs som leder med 2-1 i matcher efter resultatraden 2-1, 2-1 och 1-2.



En av världens främsta ishockeyspelare genom alla tider, Börje Salming spelade i Brynäs mellan 1970 och 1973. Under sina år i klubben vann han SM-guld både 1971 och 1972. Efter tiden i klubben spelade han bland annat 17 säsonger i Toronto Maple Leafs.

"ETT ANRIKT LAG - FÅR INTE FÖRSVINNA"

Givetvis följer 69-åringen från Kiruna sitt Brynäs och våndas.

- Jag hoppas verkligen Brynäs håller sig kvar eftersom det är farligt att åka ur. Det blir lätt att man tappar spelare och då blir det svårt att komma tillbaka, säger Börje Salming med en allvarlig min då hockeysverige.se träffar honom för en längre intervju som kommer på hockeysverige.se

- Brynäs måste bara vara med i SHL. Jag tycker verkligen det. Det är ett anrikt lag som inte får försvinna.

Börje Salming i Brynäströjan. Arkivbild



Salming tycker också att laget lyft sig under Play out-spelet mot HV71 även om laget förlorade senaste matchen.

- Jag tycker att Brynäs spelar med en väldigt bra fart, men samtidigt gör dom väldigt många enkla misstag. Så in i helsike. Lite tragiskt är det ändå.

- Det kan bero på att dom har hamnat i den situationen som dom gjort. Då är det naturligtvis också lätt att det blir ett nervöst spel.



Vi har sett nya tränarduon, Josef Boumedienne och Nisse Ekman bjuda på en del leende och skratt i båset, vad tror du det betyder för killarna i laget?

- Ja, jag har sett det. Det kan vara bra för det visar att man inte sätter för mycket press på killarna som har nog press ändå. Då är det bra att dom har killar som inte bara står där och skriker utan killarna behöver hjälp.

"A OCH O I GÄVLE ÄR BRYNÄS"

Hur ser du på HV71:s matchserie så här långt?

- Jag tycker att båda lagen har spelat bra, men samtidigt gör dom mycket misstag i matcherna och jag tror att det är nerverna som påverkat det.



Vad tror du det skulle betyda för Gävle som stad om Brynäs tvingas lämna SHL?

- Det vore tragiskt. A och O i Gävle är Brynäs. Klart att det naturligtvis är bara att ta nya tag och göra det bästa man kan av situationen om det skulle hända.

Börje Salming. Ronnie Rönnkvist.



Vad talar för att Brynäs blir kvar i SHL?

- Jag tror att dom kommer ta det eftersom jag tycker att jag sett något positivt i senaste matcherna.

Talar du med hjärtat nu eller…?

- Med hjärtat (skratt). Jag hoppas verkligen Brynäs klarar det här.



I kväll spelas den fjärde matchen i matchserien. Den avgörs i Husqvarna Garden, Jönköping, och har nedsläpp klockan 19:30.





TV: De var SHL:s bästa värvningar 2020/21

Matchrapporter: HV 71 reducerar mot Brynäs efter seger Brynäs bara två segrar från nytt SHL-kontrakt Bra start för Brynäs efter seger mot HV 71 efter förlängningsdramatik