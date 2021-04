Superstjärnan trejdad – till klassikerklubben

Taylor Hall har fått stå åt sidan i Buffalo Sabres senaste matcher i väntan på en trejd.

Under den tidiga måndagsmorgongen så blev den trejden till slut klar. Enligt Sportsnets initierade insider Elliote Friedman trejdas storstjärnan från Buffalo Sabres till klassikerklubben Boston Bruins.

Ingen av klubbarna har ännu bekräftat affären, som enligt Darren Dreger även innebär att Curtis Lazar landar in i Boston, medan Boston skickar Anders Bjork och ett andrarundeval till Buffalo.

FJÄRDE KLUBBEN PÅ TVÅ SÄSONGER

Hall anslöt till Buffalo Sabres inför säsongen som free agent och skrev då på ett ettårskontrakt värt åtta miljoner dollar.



Den här säsongen har den 29-årige stjärnforwarden noterats för beskedliga 19 poäng (2+17) på 37 matcher för Sabres. Boston blir Halls fjärde NHL-klubb sedan 2019, då han under fjolårssäsongen trejdades från New Jersey till Arizona under pågående säsong.

Highlights: Det bästa från Hall den här säsongen