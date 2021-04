Henkes besked - kan inte göra comeback

"Mitt hjärta är inte riktigt redo", skriver Lundqvist.

Det har varit ett omtumlande år för Henrik Lundqvist , Efter att ha köpts ut ur sista året på kontraktet med New York Rangers skrev han i höstas ett ettårskontrakt med Washington Capitals.

Strax innan den försenade säsongen skulle starta kom dock beskedet att den svenske målvakten tvingas till en omfattande hjärtoperation som sannolikt skulle tvinga honom att avstå från spel. Operation, som genomfördes i tidiga januari, var dock en framgång och efter att ha publicerat bilder på sociala medier där han klivit på is började det spekuleras i och Henke faktiskt skulle kunna göra comeback och representera Washington Capitals innan säsongen var över.

Under söndagen kom dock det definitivt beskedet att så inte bli fallet.

På sociala medier skriver Lundqvist att han haft som mål att ansluta till Capitals och vara med laget under slutskedet av säsongen. Men trots att träningen gått bra är "hjärtat inte riktigt redo", skriver han.

Under veckan genomgick han en undersökning som visar att han har en mindre inflammation runt hjärtat, något som kräver ett par månaders vila ytterligare.

"Även om det inte var vad jag hade hoppats på vet jag att det är en del av processen för att bli hundra procent", skriver Lundqvist vidare.

Det är oklart om det här innebär att karriären är över. Kontraktet med Capitals löper ut till sommaren och Lundqvist, som fyller 40 år i mars 2022, blir unrestricted free agent.

