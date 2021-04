"Finns ingen rättvisa i idrott – hade vi åkt ur hade vi förtjänat det"

Oskarshamns säsong räddades i de sista omgångarna och det småländska-laget kommer att spela i SHL även nästa säsong. Detta efter en imponerande inledning som sedan blev ett djupt mörker under slutet av 2020.

Allting tog sin vändning i början på 2021, men kontraktet kunde inte säkras förrän de sista omgångarna.

– Vi är här för att tävla precis som alla andra och visste när vi gick in i säsongen vad det kan innebära. Vi vill även att det ska vara exakt så, säger huvudtränaren Martin Filander till hockeysverige.se.



Säsongen för Oskarshamn IK och Martin Filander har varit lång och det har varit toppar, men även några riktigt djupa dalar. Efter den 16 matcher långa förlustsviten såg det tufft ut för laget, men genom en vinst den 5 januari mot det nu nedåt kvalande Brynäs IF vände säsongen till det positiva.

När kontraktet i SHL säkrades var det en lättnad och en vikt som släpptes från samtliga inblandades axlar och nu kan Oskarshamn blicka framåt mot ytterligare en säsong i SHL.

– Jag tror att det kan bli en bra säsong och fokus handlar om att kunna få in en bra leading-line, ge spelarna tid att utvecklas och få in någon lyckoträff. Vi måste kunna producera mer och det kommer absolut inte gå att förlora 16 matcher i rad även nästa säsong, säger Oskarshamntränaren Filander till hockeysverige.se.

I slutet på förra säsongen tog den 39-årige tränaren över ansvaret som huvudtränare i Oskarshamn IK ,som sedan länge har varit ett etablerat lag i HockeyAllsvenskan. Målet för tränaren var att hålla kvar laget i SHL denna säsongen och sedan bygga vidare på den långa etableringsfasen i SHL.

När kontraktet säkrades kunde tränaren äntligen pusta ut.

– Det var väldigt skönt såklart. Det känns som att man under hela säsongen har slitits mellan hopp och förtvivlan ett bra tag innan allting blev klart, säger han.

"DET VAR MINST SAGT TUFFT"

Försäsongen inleddes starkt av Oskarshamn och det fanns ett stort självförtroende i truppen när säsongen drog igång. Det märktes även på resultaten då man gick segrande ur tre bataljer i sträck och toppade SHL-tabellen.



– Vi började starkt och spelade faktiskt riktigt bra under försäsongen. Jag vet inte riktigt vad det kan bero på, men det kanske var smekmånadsfasen. Försäsongen gav oss en smakstart på vad som skulle komma och det var jäkligt viktigt att det gick bra där innan vi gick in i säsongen. Det blev en bekräftelse på att vi klarar av att spela på den här nivån och att spelarna vet om det själva, att de har kapaciteten och vad som krävs.

– Vi kunde gå in i säsongen ganska underlagstippade vilket var en bra chans och vi tog den i de första tre matcherna, säger huvudtränaren Filander om den starka starten som snart skulle ta en plötslig vändning.

Efter att Oskarshamn besegrat Frölunda, Luleå och Djurgården blev det fritt fall, men ett kontrollerat sådant. Efter den starka inledningen började laget förlora och det som från början var en förlust mot Leksands IF blev en lång färd mot den absoluta botten och jumboplatsen i SHL-tabellen.

– Vi hade en fortsatt tro på varandra och en bra hantering av läget. Sen blev förlustsviten mycket längre än vad vi någonsin hoppades eller trodde att den skulle bli, säger Filander och fortsätter:

– Det var minst sagt tufft under den tiden, men någonting jag måste ge klubben är att skötte det på en imponerande och bra nivå trots att matcherna inte genererade några vinster. Jag känner egentligen inte att vi spelade så dåligt och matcherna sprang aldrig iväg till stora siffror.

Under den tuffa tiden fanns det ett fortsatt stöd för tränaren och en gemensam syn hos alla i klubben att det snart kommer att vända.

– Klubben var stöttande generellt och vi hade aldrig något krismöte, utan det fanns en dialog och vi försökte vända på varje sten för att ta oss ur situationen. Jag tror att hela organisationen såg att det gick bra för oss spelmässigt, men att vi inte kunde få med oss poängen. Det var under tiden otroligt många ryggdunk och alla runt utanför och inuti klubben bidrog med all energi som de bara kunde, säger tränaren.

Var det några samtal om att du skulle behöva lämna om resultaten inte hade börjat komma?

– Inte ett enda samtal, mig veterligen. Det har som sagt varit flera diskussioner om hur vi ska vända på trenden och vi har trott på varandra. Jag försöker alltid fokusera på det som jag har inom egen kontroll och inte fokusera på det som jag inte har någon kontroll över.

– Hade jag gått runt och varit orolig hade jag varit en sämre tränare. Med spelarna försökte vi visa på vad vi gjorde bra och fokusera på det samtidigt som att man tar upp det som vi behöver jobba på.

Martin Filander. Foto: SUVAD MRKONJIC/Bildbyrån

"VI GICK ÖVER GRÄNSEN"

Till slut fick säsongen sin vändning när Oskarshamn körde över Brynäs den 5 januari med 6-1. Det blev startskottet för vändningen som skulle ta laget till en säker plats ovanför strecket i tabellen.



– Vi förlorade flera nyckelspelare under hösten och sen var det den vinsten vi hade i början mot Brynäs som verkligen gav oss den offensiva boosten. Det blev lite proppen ur efter det och vi fick in ersättare till killarna som försvunnit under hösten, säger han om värvningarna som kom i början av januari och syftar på kanadensarna Lance Bouma och Max Veronneau.

Bouma hittade nätet direkt i debuten och Veronneau hade i början av januari en målsvit som sträckte sig över tre matcher. Tillsammans var de exakt vad laget behövde för att kunna ta det sista steget och börja vinna.

– Killarna som kom in blev en väldigt bra träff och de hade kemi direkt från början vilket lyfte hela laget. Det blev en ny energi i truppen och vi började få resultaten med oss, säger han.

Efter matchen mot Brynäs kom ytterligare en vinst mot Djurgården och hjulet var igång. Det blev ingen långvarig vinstsvit, men det blev en skillnad i laget och den 16 matchers långa förlustsviten var ett minne blott. Hela laget och föreningen började titta uppåt trots att de skulle stöta på några gupp på vägen.

I mitten av mars och precis innan säsongens slutspurt fick Oskarshamn fyra spelare avstängda på bara två veckor, vilket satte en del käppar i hjulet för den småländska klubben.

– Det var verkligen tufft och vi gick lite över gränsen. Fyra avstängningar är en stor förlust för vilket lag som helst. Jag kan förstå killarna då vi spelade som om vi var i ett slutspel och när det blir så heta matcher kan det bli tufft. Det handlade om att hitta den rätta balansen och fokusera på spelet. De fick lära sig hur SHL fungerar rätt snabbt och vi var även där med den feedbacken tidigt, säger Filander om avstängningarna som tilldelades klubbens transatlanter och fortsätter:

– Någon avstängning kanske upplevdes lite hård och det kan vara lätt att försöka förklara hur det fungerar i SHL. Ibland kan det bli så att man agerar med instinkterna i stridens hetta och jag tror att det var exakt vad som hände här.

Max Veronneau och Lance Bouma efter en match mot Malmö under våren. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG/Bildbyrån

Utöver avstängningarna har ytterligare en faktor påverkat Oskarshamn precis som alla andra klubbar i SHL. Säsongen har blivit ryckig för samtliga deltagare under säsongen, men redan från början var det tydligt för Oskarshamn-tränaren att Covid-19 inte skulle vara en bortförklaring för dåliga resultat.

– Vi har valt att inte fokusera på det och vill absolut inte ha något att skylla ifrån oss på något, så det har aldrig ens varit någon diskussion. Det är klart att situationen även påverkade oss då vi hade åtta matcher väldigt tätt under en stund på våren. Vi har varit bra på att hantera allting utifrån vad vi har kunnat påverka och vi ville inte ha några bortförklaringar. Det finns ingen rättvisa i idrott, säger Filander och är extra tydlig med att man trots Covid-19 måste prestera resultaten och att stänga ligan från nedflyttning inte hade varit ett bra beslut.

– Vi är här för att tävla precis som alla andra och visste när vi gick in i säsongen vad det kan innebära. Vi vill även att det ska vara exakt så. Det är på det sättet som vi i Oskarshamn gick upp. Det har ingenting med coronan att göra, säger han och fortsätter:

– Lagen måste hantera situationen precis som när man får en skada eller en förkylning under säsongen och spelare är borta. Sen är det klart att vissa har blivit hårt drabbade, men hade vi åkt ur hade vi förtjänat att åka ur.

"JAG VILL VINNA NÅGOT PÅ SENIORNIVÅ"

Lagbygget inför nästa säsong är redan igång och Oskarshamn har just nu 13 spelare kontrakterade över nästa säsong, vilket innebär att det kommer rekryteras innan säsongen 2021/22 drar igång igen.



– Jag vill sällan prestera sämre än säsongen innan, men vi ska sätta oss ner och diskutera inför nästa säsong. Det är viktigt att se nyktert på de förutsättningarna vi har inför framtiden och fokus ligger just nu på att etablera oss i SHL, säger han.

Oskarshamn är inne i en etableringsfas och vill växa sig in i SHL och över tid bli ett konkurrenskraftigt lag i ligan. De kortsiktiga målen är alltid att prestera bättre än säsongen innan, men det är även viktigt för klubben att titta uppåt.

Martin Filander har varit med på en liknande resa innan han tog över Oskarshamn i Malmö Redhawks och vill se samma utveckling även i den småländska klubben

– Vi har inte satt oss ner och diskuterat om målen inför nästa säsong ännu, men det som är sagt är att vi långsiktigt ska nå till slutspelet 2023 vilket är min sista säsong som jag har på kontraktet just nu. Vi är inne i en etableringsfas och det målet är en del av den fasen, säger tränaren.

Martin Filander i Oskarshamns näst sista match som slutade i en 7-0 vinst. Foto: SUVAD MRKONJIC/Bildbyrån

Med endast en säsong i SHL är Martin Filander en av de färskaste huvudtränarna i SHL och har även egna mål i tränargäringen. Härnäst är målet att vinna.

– Jag vill vinna någonting på seniornivån, men jag har även målet att utveckla spelare och en ambition att få de att växa som människor. Jag vill vara en liten del av spelarnas utveckling på resan. Sedan vill jag pröva olika miljöer och vinna något i Sverige på lång sikt. Sen kan jag absolut tänka mig att arbeta i andra roller än den jag har just nu, men fokuset just nu är att kunna göra det så bra som möjligt i min nuvarande roll. Jag trivs otroligt bra med mitt jobb, säger han om den egna framtiden.

Filander tog över som huvudtränare för Oskarshamn i mars förra året och har nu verkligen kunnat omfamna staden på samma sätt som staden har omfamnat honom.

– Det har varit otroligt att flytta hit och allting har varit fantastiskt sen jag kom ner. Sedan jag kom har jag verkligen blivit omhändertagen av klubben, staden och inte minst spelarna. Oskarshamn är verkligen en blind fläck på kartan. Det är en kanonstad att bo hit och här har jag köpt hus och jag vill stanna.

