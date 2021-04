Påhittet med åttondelsfinaler är äntligen avstädat.

Låt ”det riktiga” slutspelet börja!

Extramatcherna som åttondelsfinalerna, eller ”play in” om man vill vara den som är den, är äntligen avstädade. Som förväntat tog sig de två högst rankade lagen, Frölunda och Färjestad, sig vidare från respektive matchserier och således är även ordningen återställd: de åtta bästa lagen gör upp i kvartsfinalerna.

På förhand känns alla fyra kvartsfinaler ovissa. I vanliga fall brukar man, om än lite obekväm, kunna tvärsäkert säga att lag x tar sig förbi lag y. Riktigt så tvärsäker vågar jag inte vara i år, även om jag, i alla fall i en av matchserierna, är hyfsad säkert på att ett lag kommer att ta en ganska behaglig seger i matchserien.

Slutspelstörsten hos både supportrar, spelare och ledare är stor efter fjolårets inställda hockeyfest. Ingenting kommer att vara som vanligt utan de fullsatta arenorna runtom i landet, men hur annorlunda allt än må vara så en svensk mästare ska trots allt koras.

Kvartsfinalen är, för sex av lagen i alla fall, det första steget på guldresan.

Här är mitt kvartsfinaltips anno 2021:

Växjö – Färjestad

I egenskap av seriesegrare går Växjö in i den här matchserien som storfavorit, så klart. Smålänningarna blev klara seriesegrare med två matcher kvar att spela av grundserien och det går så klart inte säga någonting annat än att de är välförtjänta seriesegrare efter att ha spelat 52 matcher i grundserien.

Färjestad, å sin sida, har underpresterat stora delar av säsongen och jag är nog inte ensam om att ha Karlstadgänget betydligt högre upp i sluttabellen än den åttondeplats de landade in på i slutändan. Nu har man åtminstone tagit sig till kvartsfinal (vilket i sig inte ska vara någon bedrift för ett lag av Färjestads kaliber), men här tar resan slut för värmlänningarna.

Jag är av den åsikten att statistik från grundserien inte har mycket bäring i ett slutspel, men för sakens skull skadar det inte att titta på några siffror inför matchserien som drar igång i Småland i dag. Lagen har delat på matchserien under grundserien med två segrar vardera, där en av Färjestads segrar kom efter straffläggning.

Färjestad är absolut inget lag att räkna bort i den här serien. Laget har spets i form av Michael Lindqvist, Jacob Peterson, Jesse Virtanen och inte minst skyttekungen Daniel Viksten. Lägg därtill att långtidsskadade Gustav Rydahl är tillbaka i spel efter strax fem månaders frånvaro. Även om man kanske inte ska förvänta sig stordåd från Rydahl efter en sådan betydande bortavaro så ska man inte heller underskatta vad en sådan injektion kan ge en underdog som Färjestad ändå får anses vara här.

Men nej, de rår inte på vad som blivit en maktfaktor i svensk hockey. Att säga att Växjö smugit med i toppen den är säsongen är kanske inte helt riktigt, men under stora delar av säsongen var man ett topplag ”i mängden” tillsammans med en rad andra lag, som Luleå, Rögle, Örebro och till viss del även Frölunda. Men ju längre säsongen gick, desto mer utkristalliserade sig Växjö, främst tillsammans med Rögle, som laget att slå den här säsongen.

Det faktum att man har en Tre Kronor-center i form av Pontus Holmberg som tredjecenter bakom storstjärnorna Robert Rosén och Jack Drury säger en hel del om vilken offensiv arsenal som smålänningarna sitter på. Utöver det har man spelare som Richard Gynge som studsat tillbaka rejält från fjolårets missräkning, en återvändande Andrew Calof som är en av SHL:s absolut bästa spelare och så årets stora revanschsaga i form av Emil Pettersson.

Tänk att klubben ville dumpa honom, tillsammans med Brendan Shinnimin, inför årets säsong.

Mitt tips: Växjö vinner matchserien med 4–1 i matcher.

Växjö drar det längsta strået mot Färjestad. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Rögle – Frölunda

Det här är förmodligen den matchserie som jag ser framemot mest att få följa från sidan, då det är två lag som skavt på varandra rätt bra under de senaste säsongerna. Redan efter att det i förrgår stod klart att det skulle bli en kvartsfinalserie mellan just Rögle och Frölunda var Frölundatränaren Roger Rönnberg inte sen med att, med all rätt ska sägas, lägga över pressen på Rögle och Cam Abbott, samtidigt som han poängterade hur grundserien ”inte är värt ett skit” nu.

Och så är det, så klart.

Rögle är i en helt ny sits i och med denna kvartsfinalserie mot Frölunda. Fasen, man har ju inte spelat en SM-kvartsfinal på 27 år i Ängelholm. Bara nio av Rögles spelare i dagens trupp var överhuvudtaget födda då. Det betyder inte att det INTE finns slutspelsrutin i det här laget.

Man har spelare som Dennis Everberg som har viss slutspelsrutin från Sverige, Schweiz och KHL. Man har Ted Brithén som har varit med och tagit HV71 hela vägen till ett SM-guld. Man har finske veteranen Olli Palola som har stor slutspelsrutin från hemma i Finland. Bakom slutspelsdebuterande Christoffer Rifalk finns dubble svenska mästaren Johan Gustafsson som uppbackning och redo att spela om det skulle behövas. Så även fast klubben Rögle är en aning orutinerade på den här typen av hockeyscen är spelarna inte det.

På håll från hemmets trygga vrå här i Umeå upplever jag någonstans att det utvecklats en slags rivalitet mellan de här två klubbarna i takt med att Rögle börjat ta allt större plats i SHL och kanske inkräktat en del på Frölundas marker som en maktfaktor inom svensk hockey. Det tenderar ofta till att bli tuffa och hårda matcher när lagen möts – vilket så klart kommer att nå sin kulmen i en kvartsfinal av den här digniteten.

En stor match i matchen blir så klart kampen mellan Cam Abbott och Roger Rönnberg. Två tränare som tenderar att kunna bli ganska heta, även om båda, tyvärr, börjat lägga allt mer band på sig själva. Redan innan serien har dragit igång har Rönnberg lagt över all press på Rögle och Rönnberg brukar vara skicklig på att manövrera sig i media för att skicka budskap till både betraktarna, men även till spelar- och ledargruppen i Frölunda. Det lilla psykspelet har börjat, vem klarar av det bäst? För det råder inga tvivel om att dessa två herrar har potentialen att kunna gå varandra ordentligt på nerverna.

Cam Abbott. Foto: Bildbyrån/Petter Arvidson

Men hur mycket än tränare kan skicka gliringar mot motståndarlagens spelare och tränare på en presskonferens efter matcherna så är det trots allt ute på isen allt ska avgöras. Liksom Färjestad är Frölunda ett lag som, i mina ögon i alla fall, underpresterat rätt stort i grundserien. Man gav inte heller ifrån sig ett alldeles stabilt intryck i åttondelsfinalen med en rejäl genomklappning i den andra matchen mot Djurgården.

Jag säger inte att Frölunda blir en munsbit för Rögle, men jag har någonstans ändå svårt att se den lagmaskin som är Ängelholmslaget inte ska få Frölunda på fall i en serie över sju matcher, klubbens orutin från slutspelssammanhang till trots.

Jag tycker att Rögle har starkare lagdelar i princip genomgående, där målvaktssidan kanske är den enda där det ändå känns som relativt jämnt skägg lagen emellan. Det här är Rögles matchserie att förlora, men jag tror att man pallar för det ovana favorittrycket och ger Frölunda en chans att köra igång den berömt stenhårda fysträningen några veckor tidigare än planerat. Ska vi säga 4–2 i matcher?

Vi säger 4–2 i matcher.

Mitt tips: Rögle vinner matchserien med 4–2 i matcher.

Tätt och jämnt, men Rögle går segrande ur matchserien mot Frölunda. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Leksand – Örebro

Efter 52 spelade omgångar i SHL så finns det inget annat att göra än att ta av sig hatten för Leksands IF uppvisning. Bortsett från de själva är det nog få som såg dalalaget som ett lag för en direktplats till kvartsfinal den här säsongen – än mindre än topp tre-placering.

Visst, laget har fått stor draghjälp av sina stjärnor i form av Peter Cehlárik, Marek Hrivík och Carter Camper, men att säga att lagets framgångar till stor del beror på dessa stjärnspelare, som Örebrostjärnan Robin Kovács antydde förra veckan, är en ganska lat analys. Faktum är att superkedjan inte spelat tillsammans sedan slutet den 30 januari – och att Leksand vunnit 13 av 15 matcher sedan dess.

Skador har gjort att supertrion inte kunnat spela tillsammans och är alla hela och rena inför Örebroserien så tycker jag att man ska matchas ihop, men Leksand har under den här perioden visat att man är långt ifrån något ”one line team”.

Under denna period, där Leksand varit SHL:s bästa lag, svart på vitt, har andra spelare klivit fram. Carter Ashton har visat stjärnkvalitéer, Patrik Zackrisson har visat gamla, goda poängtakter och Matt Caito har producerat flest poäng av samtliga backar sedan den 30 januari, om det nu ska bli någon slags gräns som vi jobbar med här.

Kalla mig galen, okunnig eller vad ni vill – jag säger det ändå; i mina ögon är Leksand en outsider till SM-guldet. Varken mer eller mindre.

Med det sagt kommer vägen till en potentiell SM-final inte bli någon lätt resa. Det första hindret på den vägen, ett hinder som mycket väl kan bli allt för svårt att ta sig förbi överhuvudtaget, är Örebro.

Närkingarna har varit ett genomgående stabilt lag under säsongen som inte haft några ordentliga dippar, samtidigt som man inte heller radat upp segrar på samma sätt som vissa andra av topplagen i ligan. Man har en av ligans absolut formstarkaste målvakter i Jhonas Enroth att luta sig emot, en position som är erkänt mycket viktig om man önskar någon som helst framgång i ett slutspel.

Man har en spets i spelare som Kovacs, fine finländaren Robin Salo och den kroatiske krutdurken Borna Rendulic, men överlag är forwardsuppsättningen rätt…. Man har flera kedjor som kan bidra med poängproduktion, men i mina ögon saknas ändå en x-faktor i offensiven, jämfört med Leksand.

Örebro kommer inte att ge sig utan kamp och jag skulle faktiskt inte bli förvånad om den här matchserien skulle gå till sju matcher, men i slutändan måste jag ändå plita ned Leksand som vinnare av denna matchserie. Det går inte att blunda för den sanslösa formen man avslutade grundserien med. Det går inte att blunda för den offensiva spjutspets som finns till Björn Hellkvists förfogande. Det går inte att blunda för den rutin många av leksingarna har från spel i viktiga kvalmatcher.

Det går inte längre att blunda för Leksands briljans.

Mitt tips: Leksand vinner matchserien med 4–3 i matcher.

Leksand - mer än bara en förstakedja. Foto: Johan Bernström/Bildbyrån

Skellefteå AIK – Luleå

Rivalmötet, som vi under inga omständigheter får kalla för ”Norrlandsderbyt” i årets slutspel (Skellefteå – Luleå är lika mycket Norrlandsderby som Leksand – Örebro är ett Svealandsderby), med stort R i kvartsfinalspelet.

Även om klubbarna inte är några historiskt stora rivaler, sett till att man genom åren faktiskt inte spelat i samma serie speciellt mycket, så har det så klart utvecklats en rivalitet mellan klubbarna sedan Skellefteå tog klivet tillbaka till dåvarande Elitserien för 15 år sedan.

Lagen har mötts i två slutspelsserien sedan dess och båda gångerna har Skellefteå gått segrande ur dessa bataljer. Först i SM-semifinalen 2011, där Skellefteå vann serien med 4–2 i matcher, och sedan i SM-finalen 2013 där västerbottningarna svepte hem klubbens andra SM-guld genom tiderna.

På förhand är det mycket som talar för att Skellefteå ska vinna den här matchserien. Man slutade före Luleå i grundserien, man vann tre av fyra matcher mot Luleå i grundserien och man avslutade grundserien med att vinna 20 av 26 matcher, jämfört med Luleås elva segrar under säsongens andra halva.

Men i slutspel betyder som sagt sådan här typ av statistik inte speciellt mycket. Eller ja, man ska nog inte avfärda det faktum att Skellefteå går in till slutspelet med en bättre formkurva än sina rivaler 13 mil norrut.

Det enda lagdelen där jag anser att Luleå kan ha ett visst övertag gentemot Skellefteå är på backsidan, där man har en spetsigare spets med Nils Lundkvist och Erik Gustafsson, om han nu kommer till spel. Men det betyder inte nödvändigtvis att Luleå har en bättre backsida än Skellefteå, som har offensiva trollgubbar som Adam Wilsby, Niclas Burström och Oskar Nilsson att tillgå, medan man även besitter defensivt spets i en spelare som Arvid Lundberg.

Båda lagen besitter en fin målvaktssida, där Gustaf Lindvall och Joel Lassinantti på något sätt tar ut varandra, medan jag håller Arvid Söderblom som en bättre målvakt än supertalangen Jesper Wallstedt för tillfället. Det är få lag förunnat att kunna matcha målvaktspar likt Skellefteå och Luleås, där två av burväktarna är på yttersta SHL-nivå medan de andra två är talanger som mest troligt har en framtid borta i Nordamerika.

Skellefteå besitter en spetsigare forwardsbesättning anförda av veteranerna Joakim Lindström och Oscar Möller, samtidigt som man har spelare som Jonatan Berggren (45 poäng i grundserien) och Jesper Frödén (22 mål) som varit framträdande för de svartgula den här säsongen.

Mycket talar alltså för Skellefteå på förhand och jag tror också att man pallar för favorittrycket. Det kommer att bli tufft, tätt och jämnt, precis som det brukar bli i matcher mellan dessa två rivaler, men i slutändan tror jag att västerbottningarna blir allt för tuffa för Luleå. 4–2 i matcher blir mitt slutgiltiga tips i denna matchserie.

Mitt tips: Skellefteå vinner matchserien med 4–2 i matcher.

Skellefteå AIK - starkast i norr. Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån



