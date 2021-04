Avslutar säsongen – som bäst i ligan

Han inledde årets säsong i HV71:s juniorlag men kunde till slut åka hem till Kanada igen för att inleda sin historiska WHL-säsong.

Connor Bedard tilldelades nämligen exceptionell status i ligan vilket innebar att han fick börja sin juniorkarriär ett år tidigare än alla andra. Vanligtvis måste man vara 16 år för att få börja spela i en av CHL-ligorna men Bedard fick alltså dispens för att äntra WHL som 15-åring – något som blev först i ligans historia med.

Supertalangen har sedan haft en rookiesäsong att minnas i WHL för sitt Regina Pats. På 15 matcher har Bedard skjutit tolv mål och totalt 28 poäng vilket gör att han leder poängligan i WHL, trots att han är flera år yngre än de flesta andra i ligan. Av de 15 matcherna han spelade i gick han endast poänglös en enda gång och han gjorde minst två poäng i tio av matcherna.

Under fredagsnatten sköt han båda målen när Regina Pats vann med 2-1 över Brandon Wheat Kings, det var en väldigt speciell match för Bedard då hans farfar Garth Bedard avled i en trafikolycka bara dagar innan matchen. Connor tilläts flyga hem av Regina Pats men valde ändå att spela fredagens match där han alltså sköt två mål och pekade till himlen efter fullträffarna.

”Vi vet hur nära Connor var med sin farfar, som var ett av Connors största fans. Garth var väldigt stolt över Connor och följde sitt barnbarns hockeykarriär noga”, skrev Pats i ett uttalande.

An OT winner for Grandpa Garth. What a tribute from Connor Bedard.#JoinTheRegiment #SubwayWHLHub pic.twitter.com/lvqeGr5NaE