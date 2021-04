Färjestad BK valde att sparka sina assisterande tränare och plockade i stället in FBK-legendarerna Pelle Prestberg och Thomas Rhodin.

Något som fick experterna i C More att reagera.

– Inavel har ju fungerat förut i Färjestad, säger Niklas Wikegård i TV-sändningen.

Tidigare i veckan kom ett chockbesked då Färjestad valde att sparka båda sina assisterande tränare, Peter Popovic och Gereon Dahlgren.

Något som naturligtvis skakar om i gruppen – vilket kaptenen Victor Ejdsell pratade om i en intervju med hockeysverige.se i fredags.

– Det är klart att det påverkar - det är två kanonmänniskor som får gå. Någonstans har vi känt att vi inte har varit nöjda med vår prestation, och framför allt inte vår effektivitet i "special teams". Vi kände att vi behövde göra en förändring, och de som kommit in är ändå två namn som vi är bekanta med och som varit runt laget. På det sättet tror jag inte omställningen blir så stor. Det är mer att de kommer in med lite fräscha idéer och att de kan använda sig av sina erfarenheter. Vi tror verkligen på det här, sade Ejdsell till hockeysverige.se.



”VÄLDIGT OVANLIGT”

Under lördagens C More-sändning av matchen mellan Örebro och Färjestad togs även ämnet upp och experten Staffan Kronwall var då förvånad över att de assisterande fick gå – men att huvudtränaren Johan Pennerborn behålls.



– Det är väldigt ovanligt. Det är ett svaghetstecken att man gör så här. Jag sitter inte själv i omklädningsrummet, så jag vet inte om det här kom från spelarna, om det fanns något där som vi inte vet om på utsidan, men det är väldigt ovanligt, säger Kronwall i studion.

Expertkollegan Niklas Wikegård hade sitt eget sätt att formulera vad han tyckte om att laget plockade in klubbikonerna Pelle Prestberg och Thomas Rhodin i båset.

– Inavel har ju fungerat förut i Färjestad, så varför inte fortsätta med det?, säger Wikegård i C More.



TV: Vem ersätter Robert Ohlsson i Djurgården?

Matchrapporter: Nu är det klart – Brynäs tvingas kvala Färjestad klart för åttondelsfinal efter seger mot Skellefteå Djurgården riskerar att missa slutspelet – efter nya förlusten